https://1prime.ru/20250209/uolts-854795378.html

В Белом доме отказались подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа

В Белом доме отказались подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа - 09.02.2025, ПРАЙМ

В Белом доме отказались подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа

Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолц отказался подтвердить сообщения о предполагаемом телефонном разговоре между российским... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T19:13+0300

2025-02-09T19:13+0300

2025-02-09T19:13+0300

спецоперация на украине

украина

сша

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg

ВАШИНГТОН, 9 фев – ПРАЙМ. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолц отказался подтвердить сообщения о предполагаемом телефонном разговоре между российским президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. "Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идет много деликатных разговоров", – сказал советник в интервью NBC. Он также ушел от прямого вопроса журналистки о том, может ли он ответить лишь "да" или "нет" касательно разговора двух лидеров. "Я не собираюсь вдаваться в подробности", - сказал Уолц. Газета New York Post пишет, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным по вопросу прекращения украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров двух стран.

https://1prime.ru/20250209/tramp-854795256.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, россия