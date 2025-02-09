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В Белом доме отказались подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа - 09.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250209/uolts-854795378.html
В Белом доме отказались подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа
В Белом доме отказались подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа - 09.02.2025, ПРАЙМ
В Белом доме отказались подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа
Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолц отказался подтвердить сообщения о предполагаемом телефонном разговоре между российским... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T19:13+0300
2025-02-09T19:13+0300
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ВАШИНГТОН, 9 фев – ПРАЙМ. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолц отказался подтвердить сообщения о предполагаемом телефонном разговоре между российским президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. "Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идет много деликатных разговоров", – сказал советник в интервью NBC. Он также ушел от прямого вопроса журналистки о том, может ли он ответить лишь "да" или "нет" касательно разговора двух лидеров. "Я не собираюсь вдаваться в подробности", - сказал Уолц. Газета New York Post пишет, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным по вопросу прекращения украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров двух стран.
https://1prime.ru/20250209/tramp-854795256.html
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украина, сша, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ
19:13 09.02.2025
 
В Белом доме отказались подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа

Советник президента США отказался подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 9 фев – ПРАЙМ. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолц отказался подтвердить сообщения о предполагаемом телефонном разговоре между российским президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.
"Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идет много деликатных разговоров", – сказал советник в интервью NBC.
Он также ушел от прямого вопроса журналистки о том, может ли он ответить лишь "да" или "нет" касательно разговора двух лидеров. "Я не собираюсь вдаваться в подробности", - сказал Уолц.
Газета New York Post пишет, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным по вопросу прекращения украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров двух стран.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
Трамп намерен завершить конфликт на Украине, заявил Уолц
19:10
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯ
 
 
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