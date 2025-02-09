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Вагенкнехт высказалась по вопросу завершения украинского конфликта

Вагенкнехт высказалась по вопросу завершения украинского конфликта - 09.02.2025, ПРАЙМ

Вагенкнехт высказалась по вопросу завершения украинского конфликта

Украина не в состоянии возвратить себе территории, отошедшие к России, поэтому нужно пытаться заставить оружие замолчать на нынешней линии фронта, возможно, это | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T17:01+0300

2025-02-09T17:01+0300

2025-02-09T17:01+0300

спецоперация на украине

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БЕРЛИН, 9 фев - ПРАЙМ. Украина не в состоянии возвратить себе территории, отошедшие к России, поэтому нужно пытаться заставить оружие замолчать на нынешней линии фронта, возможно, это сделает президент США Дональд Трамп, но он непредсказуем, и поэтому ФРГ следовало бы самостоятельно предпринять усилия, направленные на достижение мира, заявила руководитель политического объединения "Союз Сары Вагенкнехт", депутат бундестага Сара Вагенкнехт. "Я считаю, что сейчас мы просто ждём, закончится ли война благодаря Дональду Трампу. Но ведь каждый понимает, что этот конфликт может быть завершён только путём переговоров – иначе он просто не закончится. Украина не сможет вернуть оккупированные территории, поэтому необходимо попытаться заставить оружие замолчать на нынешней линии фронта. Возможно, это сделает Дональд Трамп", - сказала она в интервью немецкому изданию T-online. По словам депутата, она считает американского лидера "довольно непредсказуемым". "И именно поэтому мне хотелось бы видеть федеральное правительство, которое самостоятельно предпринимает усилия для достижения мира", - отметила Вагенкнехт. Депутат добавила, что она ставит в вину федеральному канцлеру Олафу Шольцу то, что в Германии "давно могли бы сделать больше для прекращения этого ужасного кровопролития, если бы проводили самостоятельную внешнюю политику". "С мая прошлого года на столе лежит мирный план, предложенный Бразилией и Китаем, который поддерживает и Швейцария. Почему Олаф Шольц, когда разговаривал по телефону с (российским президентом Владимиром) Путиным, а он же с ним говорил, не спросил его, готов ли он согласиться на перемирие на основе этого плана? Очевидно, этого в разговоре не было", - подчеркнула политик.

https://1prime.ru/20250204/metally-854659933.html

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украина

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германия, сара вагенкнехт, украина, россия, сша