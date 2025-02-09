https://1prime.ru/20250209/voenkomat-854792603.html

В военкомате во Львове отрицают избиение преподавателя, найденного в Киеве

В военкомате во Львове отрицают избиение преподавателя, найденного в Киеве - 09.02.2025, ПРАЙМ

В военкомате во Львове отрицают избиение преподавателя, найденного в Киеве

Львовский областной военкомат на Украине утверждает, что преподаватель вуза, которого нашли избитым под Киевом, был мобилизован и доставлен в воинскую часть,... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T15:23+0300

2025-02-09T15:23+0300

2025-02-09T15:23+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Львовский областной военкомат на Украине утверждает, что преподаватель вуза, которого нашли избитым под Киевом, был мобилизован и доставлен в воинскую часть, противоправные действия в отношении него не применялись. Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило, что преподавателя львовского университета имени Ивана Франко Степана Бильченко нашли избитым под Киевом после задержания сотрудниками военкомата, он в критическом состоянии. "Был призван на военную службу Лычаковско-железнодорожным районным ТЦК (так на Украине называют военкоматы - ред.). Шестого февраля солдат Бильченко Степан Борисович был доставлен в воинскую часть для прохождения базовой общевоенной подготовки… Никаких противоправных действий к гражданину Бильченко военнослужащими Лычаковско-железнодорожного РТЦК осуществлено не было", - говорится в сообщении областного военкомата, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*. В военкомате утверждают, что Бильченко не обновлял свои военно-учетные данные, отсрочки от мобилизации не имел и прошел военно-врачебную комиссию, которой был признан годным к службе в ВСУ. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 6 февраля заявлял, что ежедневно на Украине от побоев в военкоматах и воинских частях умирают военнообязанные. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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украина, всу, киев, военкомат