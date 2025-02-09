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Последствия разлива нефтепродуктов ликвидируют Самарской области

Последствия разлива нефтепродуктов ликвидируют Самарской области - 09.02.2025, ПРАЙМ

Последствия разлива нефтепродуктов ликвидируют Самарской области

Последствия разлива нефтепродуктов, загрязнивших грунт на площади 500 квадратных метров, ликвидируют в Красноярском районе Самарской области. Об этом сообщается | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T16:20+0300

2025-02-09T16:20+0300

2025-02-09T16:20+0300

происшествия

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самарская область

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мчс

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САМАРА, 9 фев - ПРАЙМ. Последствия разлива нефтепродуктов, загрязнивших грунт на площади 500 квадратных метров, ликвидируют в Красноярском районе Самарской области. Об этом сообщается на сайте регионального ГУМЧС России. Информация о разливе нефтесодержащей жидкости из нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения поступила в МЧС в субботу. Месторождение находится в 1,3 километра от населенного пункта Красный Яр в Красноярском районе. В результате происшествия никто не пострадал, возгорания также удалось избежать. Отмечается также, что на данный момент нефтепровод уже запущен после установки временного герметизирующего устройства. "При уточнении информации установлено, что площадь загрязнения составляет около 500 квадратных метров. Загрязненный грунт будет вывозится на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв. На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. В ликвидации последствий загрязнения привлечены 26 человек и 12 единиц техники.

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россия, самара, самарская область, нефть, мчс