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"Ворует на мертвых душах". Рада раскрыла очередную ложь Зеленского - 09.02.2025, ПРАЙМ
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"Ворует на мертвых душах". Рада раскрыла очередную ложь Зеленского
"Ворует на мертвых душах". Рада раскрыла очередную ложь Зеленского - 09.02.2025, ПРАЙМ
"Ворует на мертвых душах". Рада раскрыла очередную ложь Зеленского
Владимир Зеленский скрывает истинные потери украинской армии, чтобы продолжить обогащаться, заявил Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T13:39+0300
2025-02-09T13:39+0300
спецоперация на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский скрывает истинные потери украинской армии, чтобы продолжить обогащаться, заявил Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский."Ответ: Зеленский — величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. Ведь одно дело выделять из бюджета деньга на 10 солдат, а другое - на 3. Потому что 7 уже умерли или пропали без вести", - написал депутат в своем Telegram-канале.В свою очередь, Депутат Верховной рады Анна Скороход, обсуждая речь Зеленского об украинских потерях, перешла на нецензурную лексику. Кроме того, обнародованные данные о потерях со стороны Украины Скороход назвала бредом.В январе в Минобороны России сообщили, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. В январе, согласно данным Минобороны, украинская армия потеряла 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, в ноябре — 60 805. В ведомстве также отметили, что несмотря на ускоренные темпы мобилизации на Украине, стране не удается восполнить потери, из-за чего численность ВСУ постепенно сокращается.
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украина, владимир зеленский, всу, россия, минобороны рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, РОССИЯ, Минобороны РФ
13:39 09.02.2025
 
"Ворует на мертвых душах". Рада раскрыла очередную ложь Зеленского

Депутат рады Дубинский: Зеленский ради обогащения скрывает истинные потери ВСУ

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский скрывает истинные потери украинской армии, чтобы продолжить обогащаться, заявил Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
"Ответ: Зеленский — величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. Ведь одно дело выделять из бюджета деньга на 10 солдат, а другое - на 3. Потому что 7 уже умерли или пропали без вести", - написал депутат в своем Telegram-канале.
В свою очередь, Депутат Верховной рады Анна Скороход, обсуждая речь Зеленского об украинских потерях, перешла на нецензурную лексику. Кроме того, обнародованные данные о потерях со стороны Украины Скороход назвала бредом.
В январе в Минобороны России сообщили, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. В январе, согласно данным Минобороны, украинская армия потеряла 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, в ноябре — 60 805. В ведомстве также отметили, что несмотря на ускоренные темпы мобилизации на Украине, стране не удается восполнить потери, из-за чего численность ВСУ постепенно сокращается.
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Вчера, 22:20
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУРОССИЯМинобороны РФ
 
 
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