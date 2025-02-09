https://1prime.ru/20250209/zelenskiy-854791242.html

"Ворует на мертвых душах". Рада раскрыла очередную ложь Зеленского

"Ворует на мертвых душах". Рада раскрыла очередную ложь Зеленского - 09.02.2025, ПРАЙМ

"Ворует на мертвых душах". Рада раскрыла очередную ложь Зеленского

Владимир Зеленский скрывает истинные потери украинской армии, чтобы продолжить обогащаться, заявил Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T13:39+0300

2025-02-09T13:39+0300

2025-02-09T13:39+0300

спецоперация на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский скрывает истинные потери украинской армии, чтобы продолжить обогащаться, заявил Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский."Ответ: Зеленский — величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. Ведь одно дело выделять из бюджета деньга на 10 солдат, а другое - на 3. Потому что 7 уже умерли или пропали без вести", - написал депутат в своем Telegram-канале.В свою очередь, Депутат Верховной рады Анна Скороход, обсуждая речь Зеленского об украинских потерях, перешла на нецензурную лексику. Кроме того, обнародованные данные о потерях со стороны Украины Скороход назвала бредом.В январе в Минобороны России сообщили, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. В январе, согласно данным Минобороны, украинская армия потеряла 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, в ноябре — 60 805. В ведомстве также отметили, что несмотря на ускоренные темпы мобилизации на Украине, стране не удается восполнить потери, из-за чего численность ВСУ постепенно сокращается.

https://1prime.ru/20250208/zelenskiy-854784583.html

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украина, владимир зеленский, всу, россия, минобороны рф