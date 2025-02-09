https://1prime.ru/20250209/zelenskiy-854796246.html

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным - 09.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Владимир Зеленский утверждает, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным при условии предоставления Киеву гарантий безопасности от США и... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T20:58+0300

2025-02-09T20:58+0300

2025-02-09T20:58+0300

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным при условии предоставления Киеву гарантий безопасности от США и Евросоюза. Такое заявление он сделал в интервью британскому телеканалу ITV News."Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату переговоров, да", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности к прямым переговорам с Путиным. Кроме того, он заверил, что для окончания конфликта на Украине в 2025 году имеются все возможности. По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп желает быстрого завершения конфликта, и призвал его совместно с ЕС усилить давление на Москву, в первую очередь санкционное. Путин ранее подчеркивал, что, если имеется желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом глава государства подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Также российский президент напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, например, может сделать председатель Верховной рады. Если сам Зеленский желает принять участие в переговорах, российский лидер выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также указывал, что целью урегулирования украинского конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Трамп заявлял, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта, однако не уточнил, на каких условиях. При этом глава Белого дома отметил, что его разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

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украина, владимир зеленский, дональд трамп, россия, владимир путин