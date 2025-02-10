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В России начались продажи Hyundai Celesta - 10.02.2025, ПРАЙМ
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В России начались продажи Hyundai Celesta
В России начались продажи Hyundai Celesta - 10.02.2025, ПРАЙМ
В России начались продажи Hyundai Celesta
На российском рынке открылись продажи седана Hyundai Celesta, который ранее был доступен только в Китае. Стоимость модели оценивается в 2,25 миллиона рублей,... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T10:17+0300
2025-02-10T11:12+0300
авто
россия
китай
hyundai
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. На российском рынке открылись продажи седана Hyundai Celesta, который ранее был доступен только в Китае. Стоимость модели оценивается в 2,25 миллиона рублей, сообщает портал "Автоновости дня". Как сообщает портал, в базовую комплектацию Base входят литые диски на 15 дюймов, тканевая обивка и простая галогенная оптика. Кроме того в комплектацию входит мультимедийная система с монохромным дисплеем, электростеклоподъемники во всех дверях, кондиционер и электрорегулировка зеркал.Кроме того, модель оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем из линейки Gamma мощностью 123 л.с. Работает двигатель в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, дополняет "Автоновости дня".По данным портала, нынешняя стоимость Hyundai Celesta примерно сопоставима с ценой "Москвича 6", который с комплектацией "Бизнес" сейчас обойдется минимум в 2,4 миллиона рублей. В той же ценовой категории, что и китайский седан находится модель LADA Vesta Sportline с механической коробкой передач, стоимость модели составляет 2,27 миллиона рублей.
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авто, россия, китай, hyundai
Авто, РОССИЯ, КИТАЙ, Hyundai
10:17 10.02.2025 (обновлено: 11:12 10.02.2025)
 
В России начались продажи Hyundai Celesta

"Автоновости дня": В России запустили продажи седана Hyundai Celesta из Китая

CC BY-SA 4.0 / JamesYoung8167 / Hyundai Celesta (cropped image)Автомобиль Hyundai Celesta
Автомобиль Hyundai Celesta - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
CC BY-SA 4.0 / JamesYoung8167 / Hyundai Celesta (cropped image)
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. На российском рынке открылись продажи седана Hyundai Celesta, который ранее был доступен только в Китае. Стоимость модели оценивается в 2,25 миллиона рублей, сообщает портал "Автоновости дня".
Как сообщает портал, в базовую комплектацию Base входят литые диски на 15 дюймов, тканевая обивка и простая галогенная оптика. Кроме того в комплектацию входит мультимедийная система с монохромным дисплеем, электростеклоподъемники во всех дверях, кондиционер и электрорегулировка зеркал.
Кроме того, модель оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем из линейки Gamma мощностью 123 л.с. Работает двигатель в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, дополняет "Автоновости дня".
По данным портала, нынешняя стоимость Hyundai Celesta примерно сопоставима с ценой "Москвича 6", который с комплектацией "Бизнес" сейчас обойдется минимум в 2,4 миллиона рублей. В той же ценовой категории, что и китайский седан находится модель LADA Vesta Sportline с механической коробкой передач, стоимость модели составляет 2,27 миллиона рублей.
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АвтоРОССИЯКИТАЙHyundai
 
 
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