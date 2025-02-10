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Названы самые бюджетные в обслуживании авто
Названы самые бюджетные в обслуживании авто - 10.02.2025, ПРАЙМ
Названы самые бюджетные в обслуживании авто
Эксперты международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service проанализировали, какие марки авто в 2024 году было дешевле всего обслуживать, сообщило... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T15:20+0300
2025-02-10T15:20+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Эксперты международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service проанализировали, какие марки авто в 2024 году было дешевле всего обслуживать, сообщило издание "Российская газета". Как отмечает издание, всего в исследовании было рассмотрено более 928 тысяч заказ-нарядов за 2024 год.Согласно исследованию Fit Service, чаще всего в 2024 году обслуживали японские автомобили. На втором месте по частоте ремонтов оказались корейские марки, а третью строчку делят немецкие и российские марки автомобилей, сообщает "Российская газета".Как отметило издание, по данным исследования, в 2024 году произошел рост стоимости обслуживания автомобилей абсолютно всех марок. Английские автомобили, согласно статистике, стали самыми дорогими в обслуживании за 2024 год. Средний чек за ремонт английских моделей составляет 14 470 рублей. На втором месте оказались итальянские модели со средним чеком 13 529 рублей, а на третьем - немецкие марки, чей средний чек за обслуживание достигает 12 305 рублей. Как пишет "Российская газета", в топе бюджетных в обслуживании марок на третьем месте оказались российские автомобили со средним чеком 9 928 рублей. Второе место заняли корейские автомобили, чей средний чек составил 9 608 рублей. Самыми бюджетными автомобилями, как отмечает издание, стали китайские модели. Средний чек за ремонт китайского автомобиля составил 8 827 рублей.
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бизнес, авто, китайские авто, ремонт, цены
Бизнес, Авто, китайские авто, ремонт, цены
Названы самые бюджетные в обслуживании авто
"РГ": назван топ-3 самых бюджетных по содержанию марок авто
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ.
Эксперты международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service проанализировали, какие марки авто в 2024 году было дешевле всего обслуживать, сообщило
издание "Российская газета".
Как отмечает издание, всего в исследовании было рассмотрено более 928 тысяч заказ-нарядов за 2024 год.
Согласно исследованию Fit Service, чаще всего в 2024 году обслуживали японские автомобили. На втором месте по частоте ремонтов оказались корейские марки, а третью строчку делят немецкие и российские марки автомобилей, сообщает "Российская газета".
Как отметило издание, по данным исследования, в 2024 году произошел рост стоимости обслуживания автомобилей абсолютно всех марок.
Английские автомобили, согласно статистике, стали самыми дорогими в обслуживании за 2024 год. Средний чек за ремонт английских моделей составляет 14 470 рублей. На втором месте оказались итальянские модели со средним чеком 13 529 рублей, а на третьем - немецкие марки, чей средний чек за обслуживание достигает 12 305 рублей.
Как пишет "Российская газета", в топе бюджетных в обслуживании марок на третьем месте оказались российские автомобили со средним чеком 9 928 рублей. Второе место заняли корейские автомобили, чей средний чек составил 9 608 рублей. Самыми бюджетными автомобилями, как отмечает издание, стали китайские модели. Средний чек за ремонт китайского автомобиля составил 8 827 рублей.
В России составили список самых дорогих авто на рынке