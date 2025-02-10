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Минобороны Индии сообщило о планах увеличить производство военной техники - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Минобороны Индии сообщило о планах увеличить производство военной техники
Минобороны Индии сообщило о планах увеличить производство военной техники - 10.02.2025, ПРАЙМ
Минобороны Индии сообщило о планах увеличить производство военной техники
Индия нацелена на увеличение производства и экспорта военной техники в ближайшие годы, заявил министр обороны страны Раджнат Сингх в понедельник на открытии... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T11:57+0300
2025-02-10T11:57+0300
индия
вооружение
оружие
экспорт
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БАНГАЛОР, 10 фев – ПРАЙМ. Индия нацелена на увеличение производства и экспорта военной техники в ближайшие годы, заявил министр обороны страны Раджнат Сингх в понедельник на открытии крупнейшего авиасалона Aero India 2025.Как отметил министр обороны, в заканчивающемся в марте 2024-2025 финансовом году объем внутреннего оборонного производства Индии превысит 1,25 триллиона рупий (14,24 миллиарда долларов) в то время как ее оборонный экспорт за тот же период впервые превысит рекордные 210 миллиардов рупий (2,39 миллиарда долларов). "Мы полностью привержены тому, чтобы значительно увеличить эти показатели в ближайшие годы", - сказал министр. Как отмечало минобороны Индии ранее, во время аэрокосмической выставки Aero India, открывшейся в понедельник в Бангалоре, планируется изучить возможность совместного производства военной техники с рядом стран, а также заключить военные сделки на миллиарды долларов. Согласно данным минобороны страны, в выставке, которая продлится до пятницы, принимают участие более 150 иностранных компаний. Кроме того, Индия ожидает прибытие на мероприятие министров обороны или представителей примерно из 30 стран.Aero India является одной из ведущей аэрокосмических выставок во всем мире - начиная с 1996 года в Бангалоре прошло уже 14 подобных мероприятий, которые проводятся раз в два года. Последнее шоу в 2023 году привлекло более семи миллионов посетителей. В ходе той выставки было заключено более 250 партнерских соглашений, включая 201 меморандум о взаимопонимании, запуске продуктов и передаче технологий на сумму более 750 миллиардов рупий (8,7 миллиарда долларов). Минобороны Индии отмечает, что выставка этого года "призвана превзойти эти достижения и обещает быть еще более масштабной и грандиозной".
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индия, вооружение, оружие, экспорт
ИНДИЯ, вооружение, оружие, экспорт
11:57 10.02.2025
 
Минобороны Индии сообщило о планах увеличить производство военной техники

Минобороны Индии: в ближайшие годы страна увеличит производство вооружений

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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БАНГАЛОР, 10 фев – ПРАЙМ. Индия нацелена на увеличение производства и экспорта военной техники в ближайшие годы, заявил министр обороны страны Раджнат Сингх в понедельник на открытии крупнейшего авиасалона Aero India 2025.
Как отметил министр обороны, в заканчивающемся в марте 2024-2025 финансовом году объем внутреннего оборонного производства Индии превысит 1,25 триллиона рупий (14,24 миллиарда долларов) в то время как ее оборонный экспорт за тот же период впервые превысит рекордные 210 миллиардов рупий (2,39 миллиарда долларов).
"Мы полностью привержены тому, чтобы значительно увеличить эти показатели в ближайшие годы", - сказал министр.
Как отмечало минобороны Индии ранее, во время аэрокосмической выставки Aero India, открывшейся в понедельник в Бангалоре, планируется изучить возможность совместного производства военной техники с рядом стран, а также заключить военные сделки на миллиарды долларов. Согласно данным минобороны страны, в выставке, которая продлится до пятницы, принимают участие более 150 иностранных компаний. Кроме того, Индия ожидает прибытие на мероприятие министров обороны или представителей примерно из 30 стран.
Aero India является одной из ведущей аэрокосмических выставок во всем мире - начиная с 1996 года в Бангалоре прошло уже 14 подобных мероприятий, которые проводятся раз в два года. Последнее шоу в 2023 году привлекло более семи миллионов посетителей. В ходе той выставки было заключено более 250 партнерских соглашений, включая 201 меморандум о взаимопонимании, запуске продуктов и передаче технологий на сумму более 750 миллиардов рупий (8,7 миллиарда долларов). Минобороны Индии отмечает, что выставка этого года "призвана превзойти эти достижения и обещает быть еще более масштабной и грандиозной".
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