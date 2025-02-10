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Депутат Рады призвал отобрать права на полезные ископаемые у Байдена - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Депутат Рады призвал отобрать права на полезные ископаемые у Байдена
Депутат Рады призвал отобрать права на полезные ископаемые у Байдена - 10.02.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады призвал отобрать права на полезные ископаемые у Байдена
Украина собирается лишить прав на месторождения полезных ископаемых у компании Burisma, которая принадлежит Николаю Злочевскому - украинскому бизнес-партнеру... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:24+0300
2025-02-10T13:24+0300
энергетика
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джо байден
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Украина собирается лишить прав на месторождения полезных ископаемых у компании Burisma, которая принадлежит Николаю Злочевскому - украинскому бизнес-партнеру бывшего президента США Джо Байдена, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. "Для того чтобы предоставить разрешение на недропользование, его надо иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "уважаемым" людям... То есть предлагать партнерам нечего или почти нечего... Возьмем, например, знаменитого и мощного недропользователя Злочевского", - опубликовал пост в своем Telegram-канале Гетманцев.По его заявлению, вопрос о возвращении государству данных месторождений уже поднимался, но был "замят" Злочевским в кабинетах власти. Также в данный момент готовится заявление в совет по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины об аудите и ревизии прав собственности на все месторождения полезных ископаемых в стране. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом ждет от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона. Газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь и указали на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Сам же Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестирования в добычу и совместной разработки полезных ископаемых Украины. Ранее депутаты Госдумы подчеркивали, что собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский является одним из ключевых спонсоров террористической деятельности ГУР МО Украины. Кроме того, с 2014 года сын Байдена был назначен в совет директоров Burisma. Следственный комитет РФ также сообщал, что деньги, поступавшие в украинскую Burisma Holdings, использовались для терактов в России для устранения видных деятелей.
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украина, сша, джо байден, владимир зеленский, рада, financial times
Энергетика, УКРАИНА, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Рада, Financial Times
13:24 10.02.2025
 
Депутат Рады призвал отобрать права на полезные ископаемые у Байдена

В Верховной раде заявили, что необходимо передать полезные ископаемые Трампу

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Украина собирается лишить прав на месторождения полезных ископаемых у компании Burisma, которая принадлежит Николаю Злочевскому - украинскому бизнес-партнеру бывшего президента США Джо Байдена, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
"Для того чтобы предоставить разрешение на недропользование, его надо иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "уважаемым" людям... То есть предлагать партнерам нечего или почти нечего... Возьмем, например, знаменитого и мощного недропользователя Злочевского", - опубликовал пост в своем Telegram-канале Гетманцев.
По его заявлению, вопрос о возвращении государству данных месторождений уже поднимался, но был "замят" Злочевским в кабинетах власти. Также в данный момент готовится заявление в совет по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины об аудите и ревизии прав собственности на все месторождения полезных ископаемых в стране.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом ждет от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона.
Газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь и указали на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Сам же Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестирования в добычу и совместной разработки полезных ископаемых Украины.
Ранее депутаты Госдумы подчеркивали, что собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский является одним из ключевых спонсоров террористической деятельности ГУР МО Украины. Кроме того, с 2014 года сын Байдена был назначен в совет директоров Burisma.
Следственный комитет РФ также сообщал, что деньги, поступавшие в украинскую Burisma Holdings, использовались для терактов в России для устранения видных деятелей.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
На Украине захотели средства от продажи российских полезных ископаемых
14 марта 2024, 11:03
 
ЭнергетикаУКРАИНАСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийРадаFinancial Times
 
 
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