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Адвокат рассказал, что делать, если на вас взяли кредит мошенники

Адвокат рассказал, что делать, если на вас взяли кредит мошенники - 10.02.2025, ПРАЙМ

Адвокат рассказал, что делать, если на вас взяли кредит мошенники

В России работает большое количество финансовых организаций, которые дают деньги под проценты и не всегда тщательно проверяют личность заемщика. Это открывает... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T02:02+0300

2025-02-10T02:02+0300

2025-02-10T02:02+0300

мошенничество

кредит

банки

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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В России работает большое количество финансовых организаций, которые дают деньги под проценты и не всегда тщательно проверяют личность заемщика. Это открывает целое окно возможностей для мошенников, сообщил агентству “Прайм” адвокат Даниил Горьков, партнер адвокатского бюро MILL.“Фактически оформление кредита сейчас занимает не более 5-10 минут. <...> Эффективность проверки банками транзакций своих клиентов действительно оставляет пока желать лучшего, что преимущественно связано с несовершенством способов и методологии проверки”, — предупредил юрист.Он подчеркнул, что практика привлечения банков к ответственности в подобных случаях ещё не сформировалась.Кроме того, оформление мошенниками кредита крайне сложно отследить из-за отсутствия централизованных реестров и баз данных, добавил Горьков.“Если вы столкнулись с мошенническими действиями, стоит незамедлительно связаться со службой безопасности конкретного банка и своим адвокатом”, — посоветовал юрист.

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