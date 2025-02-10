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Адвокат рассказал, что делать, если на вас взяли кредит мошенники - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Адвокат рассказал, что делать, если на вас взяли кредит мошенники
Адвокат рассказал, что делать, если на вас взяли кредит мошенники - 10.02.2025, ПРАЙМ
Адвокат рассказал, что делать, если на вас взяли кредит мошенники
В России работает большое количество финансовых организаций, которые дают деньги под проценты и не всегда тщательно проверяют личность заемщика. Это открывает... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T02:02+0300
2025-02-10T02:02+0300
мошенничество
кредит
банки
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В России работает большое количество финансовых организаций, которые дают деньги под проценты и не всегда тщательно проверяют личность заемщика. Это открывает целое окно возможностей для мошенников, сообщил агентству “Прайм” адвокат Даниил Горьков, партнер адвокатского бюро MILL.“Фактически оформление кредита сейчас занимает не более 5-10 минут. &lt;...&gt; Эффективность проверки банками транзакций своих клиентов действительно оставляет пока желать лучшего, что преимущественно связано с несовершенством способов и методологии проверки”, — предупредил юрист.Он подчеркнул, что практика привлечения банков к ответственности в подобных случаях ещё не сформировалась.Кроме того, оформление мошенниками кредита крайне сложно отследить из-за отсутствия централизованных реестров и баз данных, добавил Горьков.“Если вы столкнулись с мошенническими действиями, стоит незамедлительно связаться со службой безопасности конкретного банка и своим адвокатом”, — посоветовал юрист.
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кредит, банки
Мошенничество, кредит, Банки
02:02 10.02.2025
 
Адвокат рассказал, что делать, если на вас взяли кредит мошенники

Адвокат Горьков дал совет тем, на чье имя оформили кредит мошенники

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В России работает большое количество финансовых организаций, которые дают деньги под проценты и не всегда тщательно проверяют личность заемщика. Это открывает целое окно возможностей для мошенников, сообщил агентству “Прайм” адвокат Даниил Горьков, партнер адвокатского бюро MILL.
“Фактически оформление кредита сейчас занимает не более 5-10 минут. <...> Эффективность проверки банками транзакций своих клиентов действительно оставляет пока желать лучшего, что преимущественно связано с несовершенством способов и методологии проверки”, — предупредил юрист.
Он подчеркнул, что практика привлечения банков к ответственности в подобных случаях ещё не сформировалась.
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Кроме того, оформление мошенниками кредита крайне сложно отследить из-за отсутствия централизованных реестров и баз данных, добавил Горьков.
“Если вы столкнулись с мошенническими действиями, стоит незамедлительно связаться со службой безопасности конкретного банка и своим адвокатом”, — посоветовал юрист.
 
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