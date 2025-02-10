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Египет предоставит "Лукойлу" права на разработку концессии в Суэцком заливе - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Египет предоставит "Лукойлу" права на разработку концессии в Суэцком заливе
Египет предоставит "Лукойлу" права на разработку концессии в Суэцком заливе - 10.02.2025, ПРАЙМ
Египет предоставит "Лукойлу" права на разработку концессии в Суэцком заливе
Правительство Египта предоставит "Лукойлу" права на разработку концессионного участка в Суэцком заливе, сообщила газета Al Mal со ссылкой на высокопоставленные... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:58+0300
2025-02-10T13:58+0300
египет
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КАИр, 10 фев - ПРАЙМ. Правительство Египта предоставит "Лукойлу" права на разработку концессионного участка в Суэцком заливе, сообщила газета Al Mal со ссылкой на высокопоставленные источники. "Высокопоставленные источники сообщили Al Mal о соглашении российской компании "Лукойл" с правительством (Египта – ред.), представленным министерством нефти и компанией Ganope, о получении прав на использование концессии South Wadi El-Sahl в западной части Суэцкого залива", - говорится в сообщении газеты. Посол РФ в Каире Георгий Борисенко на минувшей неделе сообщал в интервью РИА Новости, что Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими нефтегазовыми компаниями. В Египте работают три крупные российские нефтегазовые компании – "Роснефть", "Лукойл" и "Зарубежнефть".
https://1prime.ru/20250114/lukoyl-854188011.html
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египет, лукойл
ЕГИПЕТ, Лукойл
13:58 10.02.2025
 
Египет предоставит "Лукойлу" права на разработку концессии в Суэцком заливе

Al Mal: Египет предоставит "Лукойлу" права на разработку концессии в Суэцком заливе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Лукойл"
Вывеска Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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КАИр, 10 фев - ПРАЙМ. Правительство Египта предоставит "Лукойлу" права на разработку концессионного участка в Суэцком заливе, сообщила газета Al Mal со ссылкой на высокопоставленные источники.
"Высокопоставленные источники сообщили Al Mal о соглашении российской компании "Лукойл" с правительством (Египта – ред.), представленным министерством нефти и компанией Ganope, о получении прав на использование концессии South Wadi El-Sahl в западной части Суэцкого залива", - говорится в сообщении газеты.
Посол РФ в Каире Георгий Борисенко на минувшей неделе сообщал в интервью РИА Новости, что Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими нефтегазовыми компаниями.
В Египте работают три крупные российские нефтегазовые компании – "Роснефть", "Лукойл" и "Зарубежнефть".
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