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В Совфеде пригрозили ответом на возможное задержание судов с нефтью РФ

В Совфеде пригрозили ответом на возможное задержание судов с нефтью РФ - 10.02.2025, ПРАЙМ

В Совфеде пригрозили ответом на возможное задержание судов с нефтью РФ

Если страны Евросоюза решатся на задержание в Балтийском море торговых судов, загруженных российской нефтью, последуют ответные меры, заявил первый замглавы... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T15:35+0300

2025-02-10T15:35+0300

2025-02-10T15:35+0300

россия

нефть

балтийское море

ес

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МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Если страны Евросоюза решатся на задержание в Балтийском море торговых судов, загруженных российской нефтью, последуют ответные меры, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее издание Politico написало со ссылкой на неназванных дипломатов, что страны ЕС, имеющие выход к Балтике, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания в море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией. В частности, предлагается обосновывать захват судов экологическими причинами или подозрениями в пиратстве. Также обсуждается создание списка страховщиков, с полисами которых судно может проходить через Балтийское море. "Россия на протяжении веков сохраняла статус ключевой морской державы, и любые попытки заблокировать её доступ к Балтийскому морю неизбежно приведут к ответным мерам", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что спустя триста лет после окончания Северной войны Запад мечтает о реванше на Балтике. "Однако такие действия могут привести к обратному эффекту — европейские страны окажутся в ситуации, когда им самим придется запрашивать разрешение у Москвы на проход своих судов по фарватеру", - отметил Джабаров. По его словам, историческая параллель с действиями Петра Первого, прорубившего окно в Европу через Балтику, здесь более чем уместна.

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россия, нефть, балтийское море, ес