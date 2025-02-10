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Цены на нефть ускорили рост до более чем 1% на фоне торговых рисков

Цены на нефть ускорили рост до более чем 1% на фоне торговых рисков - 10.02.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост до более чем 1% на фоне торговых рисков

Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 1%, трейдеры обращают внимание на новые торговые пошлины между США и Китаем, свидетельствуют | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T14:41+0300

2025-02-10T14:41+0300

2025-02-10T14:41+0300

энергетика

нефть

китай

сша

рынки

цены

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 1%, трейдеры обращают внимание на новые торговые пошлины между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,27%, до 75,61 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,32%, до 71,94 доллара. Утром нефть дорожала в среднем на 0,7%. Внимание рынков обращено на торговую политику США и КНР. Китай в понедельник ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров, включая нефть. В свою очередь ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. При этом ранее Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в США. "Рынки оценивают, являются ли эти шаги тактикой торга или структурным сдвигом в торговой политике", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Saxo. Инвесторы также обращают внимание на статистику из Китая, опубликованную в выходные. Годовая инфляция в стране в январе составила 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста цен на 0,4%. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому экономическая статистика из Китая является для рынков сигналом о перспективах спроса.

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нефть, китай, сша, рынки, цены