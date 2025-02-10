Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть ускорили рост до более чем 1% на фоне торговых рисков - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250210/neft-854815289.html
Цены на нефть ускорили рост до более чем 1% на фоне торговых рисков
Цены на нефть ускорили рост до более чем 1% на фоне торговых рисков - 10.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили рост до более чем 1% на фоне торговых рисков
Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 1%, трейдеры обращают внимание на новые торговые пошлины между США и Китаем, свидетельствуют | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T14:41+0300
2025-02-10T14:41+0300
энергетика
нефть
китай
сша
рынки
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 1%, трейдеры обращают внимание на новые торговые пошлины между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,27%, до 75,61 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,32%, до 71,94 доллара. Утром нефть дорожала в среднем на 0,7%. Внимание рынков обращено на торговую политику США и КНР. Китай в понедельник ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров, включая нефть. В свою очередь ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. При этом ранее Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в США. "Рынки оценивают, являются ли эти шаги тактикой торга или структурным сдвигом в торговой политике", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Saxo. Инвесторы также обращают внимание на статистику из Китая, опубликованную в выходные. Годовая инфляция в стране в январе составила 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста цен на 0,4%. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому экономическая статистика из Китая является для рынков сигналом о перспективах спроса.
https://1prime.ru/20250210/tanker-854812917.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, китай, сша, рынки, цены
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, США, Рынки, цены
14:41 10.02.2025
 
Цены на нефть ускорили рост до более чем 1% на фоне торговых рисков

Рост цен на нефть превысил 1% на фоне новых пошлин между США и Китаем

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 1%, трейдеры обращают внимание на новые торговые пошлины между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,27%, до 75,61 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,32%, до 71,94 доллара. Утром нефть дорожала в среднем на 0,7%.
Внимание рынков обращено на торговую политику США и КНР. Китай в понедельник ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров, включая нефть.
В свою очередь ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. При этом ранее Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в США.
"Рынки оценивают, являются ли эти шаги тактикой торга или структурным сдвигом в торговой политике", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Saxo.
Инвесторы также обращают внимание на статистику из Китая, опубликованную в выходные. Годовая инфляция в стране в январе составила 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста цен на 0,4%. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому экономическая статистика из Китая является для рынков сигналом о перспективах спроса.
Морские перевозки
Эксперт оценил запрет танкерам с нефтью РФ проходить в нейтральных водах
13:43
 
ЭнергетикаНефтьКИТАЙСШАРынкицены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала