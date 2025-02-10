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Цена на нефть растет на инфляционных опасениях инвесторов

Цена на нефть растет на инфляционных опасениях инвесторов - 10.02.2025, ПРАЙМ

Цена на нефть растет на инфляционных опасениях инвесторов

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут примерно на 2% на увеличении спроса со стороны мировых инвесторов, ищущих защиты от обесценения денег,... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T20:12+0300

2025-02-10T20:12+0300

2025-02-10T20:12+0300

экономика

нефть

цена

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут примерно на 2% на увеличении спроса со стороны мировых инвесторов, ищущих защиты от обесценения денег, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.02 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,75%, до 75,97 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,03%, до 72,44 доллара. "Инфляционные опасения усилились в связи с ужесточением торговой политики США и ростом стоимости основных ресурсов. Это привело к увеличению спроса на нефть со стороны инвесторов, ищущих средство защиты от девальвации национальной валюты и общего роста цен в экономике", - цитирует портал Market Watch старшего рыночного аналитика XS.com Антонио ди Джакомо (Antonio Di Giacomo). Аналитик также добавляет, что рынок нефти также сталкивается с прогнозами, в которых политическая и экономическая напряженность играют важную роль в формировании цен на нефть.

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нефть, цена