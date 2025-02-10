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Эксперты предсказывают дальнейшее охлаждение рынка кредитования

Эксперты предсказывают дальнейшее охлаждение рынка кредитования - 10.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты предсказывают дальнейшее охлаждение рынка кредитования

Тренд на охлаждение рынка потребкредитования сохранится в наступившем году в России, при этом ожидается стагнация кредитного портфеля кредитных организаций к... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T18:56+0300

2025-02-10T18:56+0300

2025-02-10T18:57+0300

экономика

россия

потребительское кредитование

прогноз

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Тренд на охлаждение рынка потребкредитования сохранится в наступившем году в России, при этом ожидается стагнация кредитного портфеля кредитных организаций к середине года и небольшой рост по итогам года, считают опрошенные РИА Новости эксперты и представители кредитных бюро. В НБКИ считают, что главным трендом на рынке розничного кредитования в прошлом году стало его общее охлаждение в связи с жесткой кредитно-денежной политикой ЦБ РФ. Что касается прогнозов, то с учетом сохранения политики регулятора предпосылок для смены тренда в розничном кредитовании в наступившем году не просматривается, считает директор по маркетингу Алексей Волков. Аналогичное мнение выразил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин: "Ввиду ощутимого удорожания кредитов, отмены большей части государственных льготных программ и существенного ужесточения Банком России макропруденциального регулирования... объемы выдач во всех сегментах кредитов во втором полугодии 2024 года вынужденно пошли вниз. Учитывая эти обстоятельства, а также фактор сезонности, маловероятно, что тренд на снижение кредитования в первом квартале 2025 года изменится". В агентстве "Эксперт РА" предполагают, что в ближайшие месяцы есть все шансы наблюдать сокращение валового портфеля выданных потребительских кредитов, а ближе к середине года динамика портфеля будет стремиться к стагнации. СЛЕДУЯ ЗА ЦИКЛОМ "При сохранении ключевой ставки на текущем уровне ситуация на рынке потребкредитования не изменится. Однако ее потенциальное снижение во второй половине года станет стимулом для рынка потребкредитов", - добавляет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. "Некоторое оживление потребкредитования возможно, когда начнется цикл снижения ключевой ставки, то есть не раньше второго полугодия 2025 года. Но и тогда восстановление выдач будет небыстрым, поскольку, независимо от рыночных ставок, сдерживающим фактором останется общая закредитованность, которая не может быть быстро оптимизирована", - сказал управляющий директор агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. "В сложившихся условиях мы не ожидаем заметного роста потребительского кредитования в текущем году. Вряд ли рост портфелей превысит 10% по итогам 2025 года", - предположил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. При этом, аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов считает, что в 2025 году темпы прироста портфелей потребительских займов отечественных банков замедлятся до 4-5% с 11,2% 2024 года. В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова отметила, что охлаждение розничного кредитования вкупе с ожиданиями более медленного темпа роста зарплат в 2025 году будет способствовать замедлению потребительской активности и как следствие - замедлению инфляции в перспективе и "нормализации ДКП", подытожила она.

https://1prime.ru/20250207/stavka-854752523.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, потребительское кредитование, прогноз