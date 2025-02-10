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Эксперты предсказывают дальнейшее охлаждение рынка кредитования - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250210/okhlazhdenie-854823885.html
Эксперты предсказывают дальнейшее охлаждение рынка кредитования
Эксперты предсказывают дальнейшее охлаждение рынка кредитования - 10.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты предсказывают дальнейшее охлаждение рынка кредитования
Тренд на охлаждение рынка потребкредитования сохранится в наступившем году в России, при этом ожидается стагнация кредитного портфеля кредитных организаций к... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T18:56+0300
2025-02-10T18:57+0300
экономика
россия
потребительское кредитование
прогноз
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Тренд на охлаждение рынка потребкредитования сохранится в наступившем году в России, при этом ожидается стагнация кредитного портфеля кредитных организаций к середине года и небольшой рост по итогам года, считают опрошенные РИА Новости эксперты и представители кредитных бюро. В НБКИ считают, что главным трендом на рынке розничного кредитования в прошлом году стало его общее охлаждение в связи с жесткой кредитно-денежной политикой ЦБ РФ. Что касается прогнозов, то с учетом сохранения политики регулятора предпосылок для смены тренда в розничном кредитовании в наступившем году не просматривается, считает директор по маркетингу Алексей Волков. Аналогичное мнение выразил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин: "Ввиду ощутимого удорожания кредитов, отмены большей части государственных льготных программ и существенного ужесточения Банком России макропруденциального регулирования... объемы выдач во всех сегментах кредитов во втором полугодии 2024 года вынужденно пошли вниз. Учитывая эти обстоятельства, а также фактор сезонности, маловероятно, что тренд на снижение кредитования в первом квартале 2025 года изменится". В агентстве "Эксперт РА" предполагают, что в ближайшие месяцы есть все шансы наблюдать сокращение валового портфеля выданных потребительских кредитов, а ближе к середине года динамика портфеля будет стремиться к стагнации. СЛЕДУЯ ЗА ЦИКЛОМ "При сохранении ключевой ставки на текущем уровне ситуация на рынке потребкредитования не изменится. Однако ее потенциальное снижение во второй половине года станет стимулом для рынка потребкредитов", - добавляет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. "Некоторое оживление потребкредитования возможно, когда начнется цикл снижения ключевой ставки, то есть не раньше второго полугодия 2025 года. Но и тогда восстановление выдач будет небыстрым, поскольку, независимо от рыночных ставок, сдерживающим фактором останется общая закредитованность, которая не может быть быстро оптимизирована", - сказал управляющий директор агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. "В сложившихся условиях мы не ожидаем заметного роста потребительского кредитования в текущем году. Вряд ли рост портфелей превысит 10% по итогам 2025 года", - предположил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. При этом, аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов считает, что в 2025 году темпы прироста портфелей потребительских займов отечественных банков замедлятся до 4-5% с 11,2% 2024 года. В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова отметила, что охлаждение розничного кредитования вкупе с ожиданиями более медленного темпа роста зарплат в 2025 году будет способствовать замедлению потребительской активности и как следствие - замедлению инфляции в перспективе и "нормализации ДКП", подытожила она.
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россия, потребительское кредитование, прогноз
Экономика, РОССИЯ, потребительское кредитование, прогноз
18:56 10.02.2025 (обновлено: 18:57 10.02.2025)
 
Эксперты предсказывают дальнейшее охлаждение рынка кредитования

Эксперты: в РФ сохранится тренд охлаждения рынка потребительского кредитования

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства. Подсчет
Рублевые купюры разного достоинства. Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Тренд на охлаждение рынка потребкредитования сохранится в наступившем году в России, при этом ожидается стагнация кредитного портфеля кредитных организаций к середине года и небольшой рост по итогам года, считают опрошенные РИА Новости эксперты и представители кредитных бюро.
В НБКИ считают, что главным трендом на рынке розничного кредитования в прошлом году стало его общее охлаждение в связи с жесткой кредитно-денежной политикой ЦБ РФ. Что касается прогнозов, то с учетом сохранения политики регулятора предпосылок для смены тренда в розничном кредитовании в наступившем году не просматривается, считает директор по маркетингу Алексей Волков.
Аналогичное мнение выразил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин: "Ввиду ощутимого удорожания кредитов, отмены большей части государственных льготных программ и существенного ужесточения Банком России макропруденциального регулирования... объемы выдач во всех сегментах кредитов во втором полугодии 2024 года вынужденно пошли вниз. Учитывая эти обстоятельства, а также фактор сезонности, маловероятно, что тренд на снижение кредитования в первом квартале 2025 года изменится".
В агентстве "Эксперт РА" предполагают, что в ближайшие месяцы есть все шансы наблюдать сокращение валового портфеля выданных потребительских кредитов, а ближе к середине года динамика портфеля будет стремиться к стагнации.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
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СЛЕДУЯ ЗА ЦИКЛОМ
"При сохранении ключевой ставки на текущем уровне ситуация на рынке потребкредитования не изменится. Однако ее потенциальное снижение во второй половине года станет стимулом для рынка потребкредитов", - добавляет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
"Некоторое оживление потребкредитования возможно, когда начнется цикл снижения ключевой ставки, то есть не раньше второго полугодия 2025 года. Но и тогда восстановление выдач будет небыстрым, поскольку, независимо от рыночных ставок, сдерживающим фактором останется общая закредитованность, которая не может быть быстро оптимизирована", - сказал управляющий директор агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
"В сложившихся условиях мы не ожидаем заметного роста потребительского кредитования в текущем году. Вряд ли рост портфелей превысит 10% по итогам 2025 года", - предположил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. При этом, аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов считает, что в 2025 году темпы прироста портфелей потребительских займов отечественных банков замедлятся до 4-5% с 11,2% 2024 года.
В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова отметила, что охлаждение розничного кредитования вкупе с ожиданиями более медленного темпа роста зарплат в 2025 году будет способствовать замедлению потребительской активности и как следствие - замедлению инфляции в перспективе и "нормализации ДКП", подытожила она.
 
ЭкономикаРОССИЯпотребительское кредитованиепрогноз
 
 
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