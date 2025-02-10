https://1prime.ru/20250210/okhlazhdenie-854823885.html
Эксперты предсказывают дальнейшее охлаждение рынка кредитования
Эксперты предсказывают дальнейшее охлаждение рынка кредитования - 10.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты предсказывают дальнейшее охлаждение рынка кредитования
Тренд на охлаждение рынка потребкредитования сохранится в наступившем году в России, при этом ожидается стагнация кредитного портфеля кредитных организаций к... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T18:56+0300
2025-02-10T18:56+0300
2025-02-10T18:57+0300
экономика
россия
потребительское кредитование
прогноз
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Тренд на охлаждение рынка потребкредитования сохранится в наступившем году в России, при этом ожидается стагнация кредитного портфеля кредитных организаций к середине года и небольшой рост по итогам года, считают опрошенные РИА Новости эксперты и представители кредитных бюро. В НБКИ считают, что главным трендом на рынке розничного кредитования в прошлом году стало его общее охлаждение в связи с жесткой кредитно-денежной политикой ЦБ РФ. Что касается прогнозов, то с учетом сохранения политики регулятора предпосылок для смены тренда в розничном кредитовании в наступившем году не просматривается, считает директор по маркетингу Алексей Волков. Аналогичное мнение выразил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин: "Ввиду ощутимого удорожания кредитов, отмены большей части государственных льготных программ и существенного ужесточения Банком России макропруденциального регулирования... объемы выдач во всех сегментах кредитов во втором полугодии 2024 года вынужденно пошли вниз. Учитывая эти обстоятельства, а также фактор сезонности, маловероятно, что тренд на снижение кредитования в первом квартале 2025 года изменится". В агентстве "Эксперт РА" предполагают, что в ближайшие месяцы есть все шансы наблюдать сокращение валового портфеля выданных потребительских кредитов, а ближе к середине года динамика портфеля будет стремиться к стагнации. СЛЕДУЯ ЗА ЦИКЛОМ "При сохранении ключевой ставки на текущем уровне ситуация на рынке потребкредитования не изменится. Однако ее потенциальное снижение во второй половине года станет стимулом для рынка потребкредитов", - добавляет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. "Некоторое оживление потребкредитования возможно, когда начнется цикл снижения ключевой ставки, то есть не раньше второго полугодия 2025 года. Но и тогда восстановление выдач будет небыстрым, поскольку, независимо от рыночных ставок, сдерживающим фактором останется общая закредитованность, которая не может быть быстро оптимизирована", - сказал управляющий директор агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. "В сложившихся условиях мы не ожидаем заметного роста потребительского кредитования в текущем году. Вряд ли рост портфелей превысит 10% по итогам 2025 года", - предположил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. При этом, аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов считает, что в 2025 году темпы прироста портфелей потребительских займов отечественных банков замедлятся до 4-5% с 11,2% 2024 года. В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова отметила, что охлаждение розничного кредитования вкупе с ожиданиями более медленного темпа роста зарплат в 2025 году будет способствовать замедлению потребительской активности и как следствие - замедлению инфляции в перспективе и "нормализации ДКП", подытожила она.
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россия, потребительское кредитование, прогноз
Экономика, РОССИЯ, потребительское кредитование, прогноз
Эксперты предсказывают дальнейшее охлаждение рынка кредитования
Эксперты: в РФ сохранится тренд охлаждения рынка потребительского кредитования
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Тренд на охлаждение рынка потребкредитования сохранится в наступившем году в России, при этом ожидается стагнация кредитного портфеля кредитных организаций к середине года и небольшой рост по итогам года, считают опрошенные РИА Новости эксперты и представители кредитных бюро.
В НБКИ считают, что главным трендом на рынке розничного кредитования в прошлом году стало его общее охлаждение в связи с жесткой кредитно-денежной политикой ЦБ РФ. Что касается прогнозов, то с учетом сохранения политики регулятора предпосылок для смены тренда в розничном кредитовании в наступившем году не просматривается, считает директор по маркетингу Алексей Волков.
Аналогичное мнение выразил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин: "Ввиду ощутимого удорожания кредитов, отмены большей части государственных льготных программ и существенного ужесточения Банком России макропруденциального регулирования... объемы выдач во всех сегментах кредитов во втором полугодии 2024 года вынужденно пошли вниз. Учитывая эти обстоятельства, а также фактор сезонности, маловероятно, что тренд на снижение кредитования в первом квартале 2025 года изменится".
В агентстве "Эксперт РА" предполагают, что в ближайшие месяцы есть все шансы наблюдать сокращение валового портфеля выданных потребительских кредитов, а ближе к середине года динамика портфеля будет стремиться к стагнации.
Средняя ставка по краткосрочным кредитам бизнесу обновила рекорд
"При сохранении ключевой ставки на текущем уровне ситуация на рынке потребкредитования не изменится. Однако ее потенциальное снижение во второй половине года станет стимулом для рынка потребкредитов", - добавляет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
"Некоторое оживление потребкредитования возможно, когда начнется цикл снижения ключевой ставки, то есть не раньше второго полугодия 2025 года. Но и тогда восстановление выдач будет небыстрым, поскольку, независимо от рыночных ставок, сдерживающим фактором останется общая закредитованность, которая не может быть быстро оптимизирована", - сказал управляющий директор агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
"В сложившихся условиях мы не ожидаем заметного роста потребительского кредитования в текущем году. Вряд ли рост портфелей превысит 10% по итогам 2025 года", - предположил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. При этом, аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов считает, что в 2025 году темпы прироста портфелей потребительских займов отечественных банков замедлятся до 4-5% с 11,2% 2024 года.
В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова отметила, что охлаждение розничного кредитования вкупе с ожиданиями более медленного темпа роста зарплат в 2025 году будет способствовать замедлению потребительской активности и как следствие - замедлению инфляции в перспективе и "нормализации ДКП", подытожила она.