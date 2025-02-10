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Украинский военнопленный развеял миф о "самой крутой" бригаде ВСУ

Украинский военнопленный развеял миф о "самой крутой" бригаде ВСУ - 10.02.2025, ПРАЙМ

Украинский военнопленный развеял миф о "самой крутой" бригаде ВСУ

Из элитной 155-й украинской бригады, финансируемой из-за рубежа, военнослужащие сбегают так же часто, как из других формирований ВСУ. Об этом рассказал... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T09:01+0300

2025-02-10T09:01+0300

2025-02-10T09:01+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Из элитной 155-й украинской бригады, финансируемой из-за рубежа, военнослужащие сбегают так же часто, как из других формирований ВСУ. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Андрей Карпенко, который был взят в плен в Курской области. "Говорили, что про вас пишут, что самая крутая бригада..., но на самом деле это не так, много людей даже посреди обучения отсеивалось, сбегали", - сказал Карпенко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.По словам Карпенко, его мобилизовали сотрудники военкомата во время похода в магазин. Он также добавил, что слышал разговоры о том, как военнослужащих его бригады отправляют на подготовку в Польшу или Францию.По словам Карпенко, слухи об элитном статусе 155-й бригады идут из-за мнения, что бригада может быть связана с "иностранными спонсорами".Кроме того, пленный заверил, что ни разу не выстрелил из имевшегося у него оружия.

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