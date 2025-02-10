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Аналитик рассказал, когда США отменят санкции против России

Аналитик рассказал, когда США отменят санкции против России - 10.02.2025, ПРАЙМ

Аналитик рассказал, когда США отменят санкции против России

США не отменят санкции против России в ближайшее время, президент Дональд Трамп не может сделать это самостоятельно, заявил РИА Новости турецкий политический... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T03:24+0300

2025-02-10T03:24+0300

2025-02-10T03:24+0300

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АНКАРА, 10 фев – ПРАЙМ. США не отменят санкции против России в ближайшее время, президент Дональд Трамп не может сделать это самостоятельно, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Умит Назми Хазыр. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог ранее заявил, что американский лидер готов ужесточить санкции против РФ "для завершения конфликта" на Украине. "Я не думаю, что санкции против России будут отменены в ближайшее время, потому что есть другие вопросы, которые нужно решить в первую очередь: перспективы членства Украины в НАТО, как будут предоставляться гарантии безопасности Украине, будут ли в Украину направлены миротворцы, как будут проходить границы... Кроме того, США вводят санкции против России во многих областях. Чтобы отменить эти санкции, необходимо одобрение конгресса США, а Трамп не может отменить санкции самостоятельно. Поэтому вероятная встреча лидеров РФ и США не означает, что санкции будут отменены немедленно", - заявил собеседник агентства. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. При этом Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

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мировая экономика, россия, украина, сша, рф, владимир путин, дональд трамп, кит келлог, нато, конгресс сша, совбез