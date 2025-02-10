https://1prime.ru/20250210/tanker-854812917.html

Эксперт оценил запрет танкерам с нефтью РФ проходить в нейтральных водах

Эксперт оценил запрет танкерам с нефтью РФ проходить в нейтральных водах - 10.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил запрет танкерам с нефтью РФ проходить в нейтральных водах

Европейские страны могут ограничить доступ в свои территориальные воды, но никто не может запретить танкерам с российской нефтью проходить в международных... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T13:43+0300

2025-02-10T13:43+0300

2025-02-10T14:40+0300

энергетика

нефть

россия

рф

ес

балтийское море

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Европейские страны могут ограничить доступ в свои территориальные воды, но никто не может запретить танкерам с российской нефтью проходить в международных водах, это будет прямым нарушением морского права, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Ранее в понедельник издание Politico написало со ссылкой на неназванных дипломатов, что страны Евросоюза, имеющие выход к Балтике, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания в море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией. В частности, предлагается обосновывать захват судов экологическими причинами или подозрениями в пиратстве. Также обсуждается создание списка страховщиков, с полисами которых судно может проходить через Балтийское море. "Если это будет происходить в территориальных водах европейских стран, то это можно рассматривать как ужесточение санкционного давления, с которым придется смириться, поскольку это юрисдикция Европы", - прокомментировал Громов. Однако, по его словам, это не может затрагивать свободу судоходства в нейтральных водах, включая, например, Датские проливы, которые не определяются юрисдикцией Дании. "Ни одна страна в мире не может ограничить в мирное время проход судов с любыми грузами через эти воды. Более того, ни одна страна в мире не имеет права досматривать или останавливать такие суда и требовать каких-то новых страховок. Поэтому, если будут попытки такого рода действий или сначала даже законодательных инициатив, то это прямое нарушение международного права, которое работает сегодня во всем мире", - добавил Громов.

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нефть, россия, рф, ес, балтийское море