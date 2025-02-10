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Трамп заявил, что не позволит стране иметь дефицит с Мексикой
Трамп заявил, что не позволит стране иметь дефицит с Мексикой - 10.02.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не позволит стране иметь дефицит с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит стране иметь торговый дефицит с Мексикой в размере 350 миллиардов долларов, подчеркнув важность введения... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T00:41+0300
2025-02-10T00:41+0300
2025-02-10T00:41+0300
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ВАШИНГТОН, 10 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит стране иметь торговый дефицит с Мексикой в размере 350 миллиардов долларов, подчеркнув важность введения импортных пошлин как инструмента для защиты экономических интересов США.
"Я не позволю, чтобы у нас был дефицит 350 миллиардов долларов с Мексикой. Пошлины - это прекрасное слово", - сказал Трамп в воскресном интервью телеканалу Fox.
Он отметил, что считает введение пошлин эффективной мерой для защиты американской экономики и восстановления справедливого баланса в международной торговле. По словам Трампа, использование тарифов позволяет оказывать давление на партнеров США для достижения выгодных Вашингтону условий.
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нефть, мировая экономика, сша, мексика, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Нефть, Мировая экономика, США, МЕКСИКА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не позволит стране иметь дефицит с Мексикой
Трамп заявил, что не позволит США иметь дефицит в 350 миллиардов долларов с Мексикой
ВАШИНГТОН, 10 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит стране иметь торговый дефицит с Мексикой в размере 350 миллиардов долларов, подчеркнув важность введения импортных пошлин как инструмента для защиты экономических интересов США.
"Я не позволю, чтобы у нас был дефицит 350 миллиардов долларов с Мексикой. Пошлины - это прекрасное слово", - сказал Трамп в воскресном интервью телеканалу Fox.
Он отметил, что считает введение пошлин эффективной мерой для защиты американской экономики и восстановления справедливого баланса в международной торговле. По словам Трампа, использование тарифов позволяет оказывать давление на партнеров США для достижения выгодных Вашингтону условий.