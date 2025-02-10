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В АТОР оценили спрос россиян на туры в Европу

В АТОР оценили спрос россиян на туры в Европу - 10.02.2025, ПРАЙМ

В АТОР оценили спрос россиян на туры в Европу

Ажиотажного спроса на Европу со стороны российских туристов сейчас, в период межсезонья, нет, ситуация с выдачей шенгенских виз спокойная, при этом быстрее... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T13:38+0300

2025-02-10T13:38+0300

2025-02-10T13:38+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Ажиотажного спроса на Европу со стороны российских туристов сейчас, в период межсезонья, нет, ситуация с выдачей шенгенских виз спокойная, при этом быстрее всего оформляют визу в Италию, а во Францию и Испанию нужно "ловить" слоты, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В межсезонье ситуация с получением шенгенских виз остается спокойной, ажиотажного спроса на Европу нет. В списке самых популярных для получения шенгена по-прежнему Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция", - сообщили в АТОР со ссылкой на туроператоров BSI Group, PAC Group, Space Travel, "Русский Экспресс". По данным туроператора Space Travel, которые привели в сообщении, в целом ситуация с шенгеном в начале февраля мало отличается от той, что наблюдалась в конце декабря 2024 года. "Все консульства вошли в относительно рабочий график, хотя количество заявлений по-прежнему очень далеко от допандемийных показателей", - указали в компании. По оценкам экспертов компании BSI Group, по отдельным странам ситуация с выходом визы почти близка к доковидной: например, в визовом центре Италии в Москве есть слоты на 7-10 дней вперед, а последние визы выходили за 2-3 недели с момента сдачи биометрии. Это говорит о том, что итальянский шенген в Москве можно получить всего за 3 недели - примерно за такой же срок его оформляли в 2019 году. "У Италии - самое быстрое ожидание по записи и выходу визы, в Москве открыты слоты на март, особых проблем с получением шенгена сейчас нет", - указали в АТОР. При этом там отметили, что слоты в визовые центры Франции и Испании надо "ловить". "Сложнее записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Испании, особенно в регионах. Запись нужно "ловить": слоты появляются только время от времени", - сообщили в ассоциации со ссылкой на PAC Group. По данным BSI Group, в визовый центр Франции в Москве свободных слотов нет до конца марта. Выход визы - за 2-3 недели с момента сдачи биометрии. Раздача слотов на вторую половину февраля в визовом центре Испании откроется в ближайшие дни. Срок рассмотрения документов - до 3 недель. Визовый центр Греции в Москве дает всего 4 слота в день, поэтому записываться на подачу документов нужно сразу, как открываются места. В визовом центре Венгрии в Москве проблем нет, запись по спискам, рассказали в PAC Group. Венгерский шенген оформят в среднем за 15-16 рабочих дней, греческую визу - примерно за 7 рабочих дней, сообщили в АТОР. Отмечается, что длинные шенгенские мультивизы теперь редкость. "Консульства Италии дают шенген от срока поездки и до года, чаще всего - на 3-6 месяцев, консульство Франции - на срок от одного месяца до года, преимущественно на 6 месяцев. Испанская дипмиссия не столь щедра: преимущественно шенген оформляют только под даты поездки, мультивизу - на 1-3 месяца. Консульства Греции и Венгрии выдают шенгенские визы под сроки запрашиваемой поездки", - указали в ассоциации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, атор