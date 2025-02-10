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В АТОР оценили спрос россиян на туры в Европу - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В АТОР оценили спрос россиян на туры в Европу
В АТОР оценили спрос россиян на туры в Европу - 10.02.2025, ПРАЙМ
В АТОР оценили спрос россиян на туры в Европу
Ажиотажного спроса на Европу со стороны российских туристов сейчас, в период межсезонья, нет, ситуация с выдачей шенгенских виз спокойная, при этом быстрее... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:38+0300
2025-02-10T13:38+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
атор
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Ажиотажного спроса на Европу со стороны российских туристов сейчас, в период межсезонья, нет, ситуация с выдачей шенгенских виз спокойная, при этом быстрее всего оформляют визу в Италию, а во Францию и Испанию нужно "ловить" слоты, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В межсезонье ситуация с получением шенгенских виз остается спокойной, ажиотажного спроса на Европу нет. В списке самых популярных для получения шенгена по-прежнему Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция", - сообщили в АТОР со ссылкой на туроператоров BSI Group, PAC Group, Space Travel, "Русский Экспресс". По данным туроператора Space Travel, которые привели в сообщении, в целом ситуация с шенгеном в начале февраля мало отличается от той, что наблюдалась в конце декабря 2024 года. "Все консульства вошли в относительно рабочий график, хотя количество заявлений по-прежнему очень далеко от допандемийных показателей", - указали в компании. По оценкам экспертов компании BSI Group, по отдельным странам ситуация с выходом визы почти близка к доковидной: например, в визовом центре Италии в Москве есть слоты на 7-10 дней вперед, а последние визы выходили за 2-3 недели с момента сдачи биометрии. Это говорит о том, что итальянский шенген в Москве можно получить всего за 3 недели - примерно за такой же срок его оформляли в 2019 году. "У Италии - самое быстрое ожидание по записи и выходу визы, в Москве открыты слоты на март, особых проблем с получением шенгена сейчас нет", - указали в АТОР. При этом там отметили, что слоты в визовые центры Франции и Испании надо "ловить". "Сложнее записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Испании, особенно в регионах. Запись нужно "ловить": слоты появляются только время от времени", - сообщили в ассоциации со ссылкой на PAC Group. По данным BSI Group, в визовый центр Франции в Москве свободных слотов нет до конца марта. Выход визы - за 2-3 недели с момента сдачи биометрии. Раздача слотов на вторую половину февраля в визовом центре Испании откроется в ближайшие дни. Срок рассмотрения документов - до 3 недель. Визовый центр Греции в Москве дает всего 4 слота в день, поэтому записываться на подачу документов нужно сразу, как открываются места. В визовом центре Венгрии в Москве проблем нет, запись по спискам, рассказали в PAC Group. Венгерский шенген оформят в среднем за 15-16 рабочих дней, греческую визу - примерно за 7 рабочих дней, сообщили в АТОР. Отмечается, что длинные шенгенские мультивизы теперь редкость. "Консульства Италии дают шенген от срока поездки и до года, чаще всего - на 3-6 месяцев, консульство Франции - на срок от одного месяца до года, преимущественно на 6 месяцев. Испанская дипмиссия не столь щедра: преимущественно шенген оформляют только под даты поездки, мультивизу - на 1-3 месяца. Консульства Греции и Венгрии выдают шенгенские визы под сроки запрашиваемой поездки", - указали в ассоциации.
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туризм, бизнес, россия, атор
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АТОР
13:38 10.02.2025
 
В АТОР оценили спрос россиян на туры в Европу

АТОР: ажиотажного спроса на ЕС у россиян сейчас нет, ситуация с визами спокойная

© Фото : Unsplash/Sasha StoriesВид на Буэнос-Айрес, Аргентина
Вид на Буэнос-Айрес, Аргентина - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© Фото : Unsplash/Sasha Stories
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Ажиотажного спроса на Европу со стороны российских туристов сейчас, в период межсезонья, нет, ситуация с выдачей шенгенских виз спокойная, при этом быстрее всего оформляют визу в Италию, а во Францию и Испанию нужно "ловить" слоты, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В межсезонье ситуация с получением шенгенских виз остается спокойной, ажиотажного спроса на Европу нет. В списке самых популярных для получения шенгена по-прежнему Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция", - сообщили в АТОР со ссылкой на туроператоров BSI Group, PAC Group, Space Travel, "Русский Экспресс".
По данным туроператора Space Travel, которые привели в сообщении, в целом ситуация с шенгеном в начале февраля мало отличается от той, что наблюдалась в конце декабря 2024 года. "Все консульства вошли в относительно рабочий график, хотя количество заявлений по-прежнему очень далеко от допандемийных показателей", - указали в компании.
По оценкам экспертов компании BSI Group, по отдельным странам ситуация с выходом визы почти близка к доковидной: например, в визовом центре Италии в Москве есть слоты на 7-10 дней вперед, а последние визы выходили за 2-3 недели с момента сдачи биометрии. Это говорит о том, что итальянский шенген в Москве можно получить всего за 3 недели - примерно за такой же срок его оформляли в 2019 году. "У Италии - самое быстрое ожидание по записи и выходу визы, в Москве открыты слоты на март, особых проблем с получением шенгена сейчас нет", - указали в АТОР.
При этом там отметили, что слоты в визовые центры Франции и Испании надо "ловить". "Сложнее записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Испании, особенно в регионах. Запись нужно "ловить": слоты появляются только время от времени", - сообщили в ассоциации со ссылкой на PAC Group.
По данным BSI Group, в визовый центр Франции в Москве свободных слотов нет до конца марта. Выход визы - за 2-3 недели с момента сдачи биометрии. Раздача слотов на вторую половину февраля в визовом центре Испании откроется в ближайшие дни. Срок рассмотрения документов - до 3 недель. Визовый центр Греции в Москве дает всего 4 слота в день, поэтому записываться на подачу документов нужно сразу, как открываются места. В визовом центре Венгрии в Москве проблем нет, запись по спискам, рассказали в PAC Group. Венгерский шенген оформят в среднем за 15-16 рабочих дней, греческую визу - примерно за 7 рабочих дней, сообщили в АТОР.
Отмечается, что длинные шенгенские мультивизы теперь редкость. "Консульства Италии дают шенген от срока поездки и до года, чаще всего - на 3-6 месяцев, консульство Франции - на срок от одного месяца до года, преимущественно на 6 месяцев. Испанская дипмиссия не столь щедра: преимущественно шенген оформляют только под даты поездки, мультивизу - на 1-3 месяца. Консульства Греции и Венгрии выдают шенгенские визы под сроки запрашиваемой поездки", - указали в ассоциации.
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