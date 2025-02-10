Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Wildberries появится возможность купить автомобиль с пробегом - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250210/wildberries-854801132.html
В Wildberries появится возможность купить автомобиль с пробегом
В Wildberries появится возможность купить автомобиль с пробегом - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Wildberries появится возможность купить автомобиль с пробегом
Маркетплейс Wildberries запускает продажу автомобилей с пробегом в партнерстве с брендом Pango Cars, специализирующимся на продаже подержанных машин от... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T09:04+0300
2025-02-10T09:04+0300
wildberries
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_659a79a94002609a22d999b5bc105c55.jpg
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries запускает продажу автомобилей с пробегом в партнерстве с брендом Pango Cars, специализирующимся на продаже подержанных машин от официальных дилеров, пока сервис тестируется в Москве и Московской области, говорится в релизе объединенной компании Wildberries и Russ. Возможность купить подержанный автомобиль есть на цифровой платформе "Авито", основанной в 2007 году. Кроме этого, в 1996 году в России был создан "Авто.ру", сайт для продажи новых автомобилей и машин с пробегом, а также автозапчастей. Сейчас он принадлежит "Яндексу", на базе компании запущены сервис для поиска автомоек, шиномонтажей и тюнинг-ателье, центры диагностики подержанных машин и инструмент оценки рыночной стоимости авто. "С 10 февраля 2025 года на Wildberries можно приобрести автомобили с пробегом. Новая категория запущена при участии партнера - бренда Pango Cars, который специализируется на продаже автомобилей с пробегом от дилеров. Такая категория товаров будет продаваться на маркетплейсе в России впервые", - сказано в релизе. На маркетплейсе доступны подержаные машины таких брендов, как KIA, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других стоимостью от 950 тысяч рублей, в дальнейшем ассортимент расширится. Заказать автомобиль можно по предоплате - после этого продавец доставит его в согласованное покупателем место в регионах, которые входят в зону тестирования. Покупатель может самостоятельно забрать машину из дилерского центра. Возможность заказать авто с пробегом будет тестироваться в Москве и Московской области, потом эта зона расширится. Документы на машину покупатель получит перед выдачей транспортного средства. Он может отказаться от заключения договора купли-продажи после осмотра, назвав код отмены продавцу, а также вернуть купленный автомобиль. "Преимущества выбора и покупки автомобиля с пробегом на маркетплейсе во многом такие же, как и в случае с новым транспортным средством. Это удобно, позволяет покупателю сэкономить время, так как нет необходимости ехать в автосалон, ожидать оформление сделки. Это гарантия того, что цена прозрачная и не изменится внезапно в процессе покупки", - прокомментировал руководитель категории "Авто" Wildberries &amp; Russ Василий Гаврилюк.
https://1prime.ru/20250204/wildberries-854654157.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_4682d561fb35f39025cb2967473239c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
wildberries, россия, авто
Wildberries, РОССИЯ, Авто
09:04 10.02.2025
 
В Wildberries появится возможность купить автомобиль с пробегом

Wildberries совместно с Pango Cars начинает продажу авто с пробегом

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries запускает продажу автомобилей с пробегом в партнерстве с брендом Pango Cars, специализирующимся на продаже подержанных машин от официальных дилеров, пока сервис тестируется в Москве и Московской области, говорится в релизе объединенной компании Wildberries и Russ.
Возможность купить подержанный автомобиль есть на цифровой платформе "Авито", основанной в 2007 году. Кроме этого, в 1996 году в России был создан "Авто.ру", сайт для продажи новых автомобилей и машин с пробегом, а также автозапчастей. Сейчас он принадлежит "Яндексу", на базе компании запущены сервис для поиска автомоек, шиномонтажей и тюнинг-ателье, центры диагностики подержанных машин и инструмент оценки рыночной стоимости авто.
"С 10 февраля 2025 года на Wildberries можно приобрести автомобили с пробегом. Новая категория запущена при участии партнера - бренда Pango Cars, который специализируется на продаже автомобилей с пробегом от дилеров. Такая категория товаров будет продаваться на маркетплейсе в России впервые", - сказано в релизе.
На маркетплейсе доступны подержаные машины таких брендов, как KIA, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других стоимостью от 950 тысяч рублей, в дальнейшем ассортимент расширится. Заказать автомобиль можно по предоплате - после этого продавец доставит его в согласованное покупателем место в регионах, которые входят в зону тестирования. Покупатель может самостоятельно забрать машину из дилерского центра.
Возможность заказать авто с пробегом будет тестироваться в Москве и Московской области, потом эта зона расширится. Документы на машину покупатель получит перед выдачей транспортного средства. Он может отказаться от заключения договора купли-продажи после осмотра, назвав код отмены продавцу, а также вернуть купленный автомобиль.
"Преимущества выбора и покупки автомобиля с пробегом на маркетплейсе во многом такие же, как и в случае с новым транспортным средством. Это удобно, позволяет покупателю сэкономить время, так как нет необходимости ехать в автосалон, ожидать оформление сделки. Это гарантия того, что цена прозрачная и не изменится внезапно в процессе покупки", - прокомментировал руководитель категории "Авто" Wildberries & Russ Василий Гаврилюк.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
В Wildberries стало возможно забронировать лекарства в аптеках
4 февраля, 10:57
 
WildberriesРОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала