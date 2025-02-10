https://1prime.ru/20250210/wildberries-854801132.html

В Wildberries появится возможность купить автомобиль с пробегом

В Wildberries появится возможность купить автомобиль с пробегом - 10.02.2025, ПРАЙМ

В Wildberries появится возможность купить автомобиль с пробегом

Маркетплейс Wildberries запускает продажу автомобилей с пробегом в партнерстве с брендом Pango Cars, специализирующимся на продаже подержанных машин от... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T09:04+0300

2025-02-10T09:04+0300

2025-02-10T09:04+0300

wildberries

россия

авто

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МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries запускает продажу автомобилей с пробегом в партнерстве с брендом Pango Cars, специализирующимся на продаже подержанных машин от официальных дилеров, пока сервис тестируется в Москве и Московской области, говорится в релизе объединенной компании Wildberries и Russ. Возможность купить подержанный автомобиль есть на цифровой платформе "Авито", основанной в 2007 году. Кроме этого, в 1996 году в России был создан "Авто.ру", сайт для продажи новых автомобилей и машин с пробегом, а также автозапчастей. Сейчас он принадлежит "Яндексу", на базе компании запущены сервис для поиска автомоек, шиномонтажей и тюнинг-ателье, центры диагностики подержанных машин и инструмент оценки рыночной стоимости авто. "С 10 февраля 2025 года на Wildberries можно приобрести автомобили с пробегом. Новая категория запущена при участии партнера - бренда Pango Cars, который специализируется на продаже автомобилей с пробегом от дилеров. Такая категория товаров будет продаваться на маркетплейсе в России впервые", - сказано в релизе. На маркетплейсе доступны подержаные машины таких брендов, как KIA, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других стоимостью от 950 тысяч рублей, в дальнейшем ассортимент расширится. Заказать автомобиль можно по предоплате - после этого продавец доставит его в согласованное покупателем место в регионах, которые входят в зону тестирования. Покупатель может самостоятельно забрать машину из дилерского центра. Возможность заказать авто с пробегом будет тестироваться в Москве и Московской области, потом эта зона расширится. Документы на машину покупатель получит перед выдачей транспортного средства. Он может отказаться от заключения договора купли-продажи после осмотра, назвав код отмены продавцу, а также вернуть купленный автомобиль. "Преимущества выбора и покупки автомобиля с пробегом на маркетплейсе во многом такие же, как и в случае с новым транспортным средством. Это удобно, позволяет покупателю сэкономить время, так как нет необходимости ехать в автосалон, ожидать оформление сделки. Это гарантия того, что цена прозрачная и не изменится внезапно в процессе покупки", - прокомментировал руководитель категории "Авто" Wildberries & Russ Василий Гаврилюк.

https://1prime.ru/20250204/wildberries-854654157.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, россия, авто