https://1prime.ru/20250210/yuan-854802968.html
Юань открыл торги в понедельник ростом
Юань открыл торги в понедельник ростом - 10.02.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в понедельник ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника прибавляет до 13,28 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T10:04+0300
2025-02-10T10:04+0300
2025-02-10T10:06+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
мосбиржа
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_1319d6a7dcd78fca461adb80a4eeda90.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника прибавляет до 13,28 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 1 копейку, до 13,28 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_fcd802e59b469c08c4d4e4362312acbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги в понедельник ростом
Курс юаня в начале торгов повышается до 13,28 рубля
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника прибавляет до 13,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 1 копейку, до 13,28 рубля.