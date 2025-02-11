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Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, заявил посол - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, заявил посол
Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, заявил посол - 11.02.2025, ПРАЙМ
Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, заявил посол
Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, это хороший способ диверсифицировать источники поставок энергии, заявил РИА Новости посол Индонезии | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T06:40+0300
2025-02-11T06:40+0300
энергетика
нефть
россия
москва
джакарта
индонезия
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, это хороший способ диверсифицировать источники поставок энергии, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. "Россия является одним из вариантов, которые у нас есть. Но чтобы покупать нефть у России, не обязательно быть членом БРИКС. Покупать её можно: раз цена хорошая, то почему бы и нет? Это будет способом диверсифицировать источники энергии в Индонезии", - сказал Тавареш в интервью агентству. Он уточнил, что в настоящее время конкретных решений на этот счёт пока нет. Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Джакарта может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления страны в БРИКС 1 января 2025 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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40
192
40
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нефть, россия, москва, джакарта, индонезия
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, Джакарта, ИНДОНЕЗИЯ
06:40 11.02.2025
 
Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, заявил посол

Посол Тавареш: Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене

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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, это хороший способ диверсифицировать источники поставок энергии, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш.
"Россия является одним из вариантов, которые у нас есть. Но чтобы покупать нефть у России, не обязательно быть членом БРИКС. Покупать её можно: раз цена хорошая, то почему бы и нет? Это будет способом диверсифицировать источники энергии в Индонезии", - сказал Тавареш в интервью агентству.
Он уточнил, что в настоящее время конкретных решений на этот счёт пока нет.
Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Джакарта может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления страны в БРИКС 1 января 2025 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯМОСКВАДжакартаИНДОНЕЗИЯ
 
 
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