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Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, заявил посол
Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, заявил посол - 11.02.2025, ПРАЙМ
Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, заявил посол
Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, это хороший способ диверсифицировать источники поставок энергии, заявил РИА Новости посол Индонезии | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T06:40+0300
2025-02-11T06:40+0300
2025-02-11T06:40+0300
энергетика
нефть
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джакарта
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, это хороший способ диверсифицировать источники поставок энергии, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш.
"Россия является одним из вариантов, которые у нас есть. Но чтобы покупать нефть у России, не обязательно быть членом БРИКС. Покупать её можно: раз цена хорошая, то почему бы и нет? Это будет способом диверсифицировать источники энергии в Индонезии", - сказал Тавареш в интервью агентству.
Он уточнил, что в настоящее время конкретных решений на этот счёт пока нет.
Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Джакарта может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления страны в БРИКС 1 января 2025 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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Энергетика, Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, Джакарта, ИНДОНЕЗИЯ
Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, заявил посол
Посол Тавареш: Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Джакарта могла бы закупать российскую нефть по хорошей цене, это хороший способ диверсифицировать источники поставок энергии, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш.
"Россия является одним из вариантов, которые у нас есть. Но чтобы покупать нефть у России, не обязательно быть членом БРИКС. Покупать её можно: раз цена хорошая, то почему бы и нет? Это будет способом диверсифицировать источники энергии в Индонезии", - сказал Тавареш в интервью агентству.
Он уточнил, что в настоящее время конкретных решений на этот счёт пока нет.
Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Джакарта может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления страны в БРИКС 1 января 2025 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.