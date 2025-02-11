https://1prime.ru/20250211/gaza-854854946.html

"Будет у нас". Трамп лукаво ответил на вопрос о покупке сектора Газа

"Будет у нас". Трамп лукаво ответил на вопрос о покупке сектора Газа - 11.02.2025, ПРАЙМ

"Будет у нас". Трамп лукаво ответил на вопрос о покупке сектора Газа

Соединенные Штаты не собираются покупать сектор Газа за деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении. Такое заявление сделал на встрече с... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T21:47+0300

2025-02-11T21:47+0300

2025-02-11T21:59+0300

политика

дональд трамп

сектор газа

покупка

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ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не собираются покупать сектор Газа за деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении. Такое заявление сделал на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме президент США Дональд Трамп. Таким образом он прокомментировал вопрос, собираются ли Соединенные Штаты за деньги налогоплательщиков покупать сектор Газа.Говоря о секторе Газа, американский лидер отметил: "Мы не собираемся ничего покупать, мы это получим, и оно будет у нас".При этом Трамп в свойственной ему манере отметил, что Соединенные Штаты "сделают так, чтобы был мир, и не было никаких проблем".Он добавил, что "никто не будет подвергать сомнению" успехи США в развитии сектора Газа, и они "будем управлять этим очень правильно". Ранее президент сделал заявление, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и сделают его "ближневосточной ривьерой" для всего мира.

https://1prime.ru/20250205/tramp-854680975.html

сектор газа

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дональд трамп, сектор газа, покупка