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Минтранс отметил снижение грузооборота в морских портах России

Минтранс отметил снижение грузооборота в морских портах России - 11.02.2025, ПРАЙМ

Минтранс отметил снижение грузооборота в морских портах России

Перевалка грузов в морских портах России по итогам 2024 года снизилась на 2,5% и составила 862 миллиона тонн, следует из сообщения Минтранса РФ. | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T10:59+0300

2025-02-11T10:59+0300

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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Перевалка грузов в морских портах России по итогам 2024 года снизилась на 2,5% и составила 862 миллиона тонн, следует из сообщения Минтранса РФ. "Итоги работы разных видов транспорта в 2024 году... - 862 миллиона тонн составила перевалка в морских портах", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года составил 883,8 миллиона тонн, сообщали в начале 2024 года в Росморречфлоте. В конце декабря прошлого года в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) отмечалось, что восстановление грузооборота морских портов страны ожидается в 2025 году.

https://1prime.ru/20250120/port-854318818.html

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