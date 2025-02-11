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Минтранс отметил снижение грузооборота в морских портах России - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Минтранс отметил снижение грузооборота в морских портах России
Минтранс отметил снижение грузооборота в морских портах России - 11.02.2025, ПРАЙМ
Минтранс отметил снижение грузооборота в морских портах России
Перевалка грузов в морских портах России по итогам 2024 года снизилась на 2,5% и составила 862 миллиона тонн, следует из сообщения Минтранса РФ. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T10:59+0300
2025-02-11T11:05+0300
экономика
бизнес
россия
росморречфлот
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Перевалка грузов в морских портах России по итогам 2024 года снизилась на 2,5% и составила 862 миллиона тонн, следует из сообщения Минтранса РФ. "Итоги работы разных видов транспорта в 2024 году... - 862 миллиона тонн составила перевалка в морских портах", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года составил 883,8 миллиона тонн, сообщали в начале 2024 года в Росморречфлоте. В конце декабря прошлого года в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) отмечалось, что восстановление грузооборота морских портов страны ожидается в 2025 году.
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бизнес, россия, росморречфлот
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Росморречфлот
10:59 11.02.2025 (обновлено: 11:05 11.02.2025)
 
Минтранс отметил снижение грузооборота в морских портах России

Минтранс: грузооборот в портах РФ в 2024 году снизился до 862 миллионов тонн

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПорт Бронка, Санкт-Петербург
Порт Бронка, Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Перевалка грузов в морских портах России по итогам 2024 года снизилась на 2,5% и составила 862 миллиона тонн, следует из сообщения Минтранса РФ.
"Итоги работы разных видов транспорта в 2024 году... - 862 миллиона тонн составила перевалка в морских портах", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года составил 883,8 миллиона тонн, сообщали в начале 2024 года в Росморречфлоте. В конце декабря прошлого года в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) отмечалось, что восстановление грузооборота морских портов страны ожидается в 2025 году.
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