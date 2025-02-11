Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/indonezija-854829483.html
Женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС
Женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС - 11.02.2025, ПРАЙМ
Женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС
Женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС на фоне присоединения страны к альянсу, рассказала РИА Новости председатель российской | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T04:15+0300
2025-02-11T04:15+0300
экономика
мировая экономика
индонезия
бали
джакарта
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854829483.jpg?1739236524
ДЖАКАРТА, 11 фев - ПРАЙМ. Женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС на фоне присоединения страны к альянсу, рассказала РИА Новости председатель российской части Женского делового альянса БРИКС Анна Нестерова. "Сейчас очень важно понять, какие бизнес-интересы у женщин-предпринимателей в Индонезии к рынкам стран БРИКС. Мы также хотим пригласить женщин-предпринимателей из Индонезии на Второй форум женского предпринимательства стран БРИКС, который пройдет 15-16 мая в Нижнем Новгороде", - поделилась Нестерова. По ее словам, Женский деловой альянс БРИКС планирует наладить контакт с индонезийскими женщинами-предпринимателями, которые ведут такие серьезные треки, как здравоохранение, креативные индустрии, финансовый сектор и IT. "Ну и, конечно же, туризм. Все - не только русские туристы - очень любят Индонезию. И это не ограничивается таким известным курортом, как Бали. Я думаю, что и в Джакарте есть что посмотреть, и другие острова Индонезии вызывают интерес для туристического сектора стран БРИКС", - добавила собеседница агентства. Индонезия официально присоединилась к БРИКС в начале 2025 года. Об этом заявили власти Бразилии, к которой перешло председательство в объединении в этом году.
индонезия
бали
джакарта
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, индонезия, бали, джакарта
Экономика, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Бали, Джакарта
04:15 11.02.2025
 
Женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС

Нестерова: женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 11 фев - ПРАЙМ. Женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС на фоне присоединения страны к альянсу, рассказала РИА Новости председатель российской части Женского делового альянса БРИКС Анна Нестерова.
"Сейчас очень важно понять, какие бизнес-интересы у женщин-предпринимателей в Индонезии к рынкам стран БРИКС. Мы также хотим пригласить женщин-предпринимателей из Индонезии на Второй форум женского предпринимательства стран БРИКС, который пройдет 15-16 мая в Нижнем Новгороде", - поделилась Нестерова.
По ее словам, Женский деловой альянс БРИКС планирует наладить контакт с индонезийскими женщинами-предпринимателями, которые ведут такие серьезные треки, как здравоохранение, креативные индустрии, финансовый сектор и IT.
"Ну и, конечно же, туризм. Все - не только русские туристы - очень любят Индонезию. И это не ограничивается таким известным курортом, как Бали. Я думаю, что и в Джакарте есть что посмотреть, и другие острова Индонезии вызывают интерес для туристического сектора стран БРИКС", - добавила собеседница агентства.
Индонезия официально присоединилась к БРИКС в начале 2025 года. Об этом заявили власти Бразилии, к которой перешло председательство в объединении в этом году.
 
ЭкономикаМировая экономикаИНДОНЕЗИЯБалиДжакарта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала