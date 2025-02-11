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Женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС

Женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС - 11.02.2025, ПРАЙМ

Женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС

Женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС на фоне присоединения страны к альянсу, рассказала РИА Новости председатель российской | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T04:15+0300

2025-02-11T04:15+0300

2025-02-11T04:15+0300

экономика

мировая экономика

индонезия

бали

джакарта

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ДЖАКАРТА, 11 фев - ПРАЙМ. Женщин-предпринимателей из Индонезии пригласили работать в форматах БРИКС на фоне присоединения страны к альянсу, рассказала РИА Новости председатель российской части Женского делового альянса БРИКС Анна Нестерова. "Сейчас очень важно понять, какие бизнес-интересы у женщин-предпринимателей в Индонезии к рынкам стран БРИКС. Мы также хотим пригласить женщин-предпринимателей из Индонезии на Второй форум женского предпринимательства стран БРИКС, который пройдет 15-16 мая в Нижнем Новгороде", - поделилась Нестерова. По ее словам, Женский деловой альянс БРИКС планирует наладить контакт с индонезийскими женщинами-предпринимателями, которые ведут такие серьезные треки, как здравоохранение, креативные индустрии, финансовый сектор и IT. "Ну и, конечно же, туризм. Все - не только русские туристы - очень любят Индонезию. И это не ограничивается таким известным курортом, как Бали. Я думаю, что и в Джакарте есть что посмотреть, и другие острова Индонезии вызывают интерес для туристического сектора стран БРИКС", - добавила собеседница агентства. Индонезия официально присоединилась к БРИКС в начале 2025 года. Об этом заявили власти Бразилии, к которой перешло председательство в объединении в этом году.

индонезия

бали

джакарта

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мировая экономика, индонезия, бали, джакарта