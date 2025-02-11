https://1prime.ru/20250211/kamaz-854846179.html

"Камаз" может заменить в России запрещенные китайские грузовики Shacman

"Камаз" может заменить в России запрещенные китайские грузовики Shacman - 11.02.2025, ПРАЙМ

"Камаз" может заменить в России запрещенные китайские грузовики Shacman

Российский "Камаз" будет заполнять пробел на рынке после запрета на продажи китайского грузовика Shacman SX3258, такое мнение высказал РИА Новости... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T15:13+0300

2025-02-11T15:13+0300

2025-02-11T15:13+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российский "Камаз" будет заполнять пробел на рынке после запрета на продажи китайского грузовика Shacman SX3258, такое мнение высказал РИА Новости вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин. Росстандарт в понедельник сообщил о запрете импорта и реализации китайских крупнотоннажных грузовиков Shacman SX3258 в России из-за несоответствия автомобилей ряду обязательных требований в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и других. При этом, по данным аналитического агентства "Автостат", в прошлом году на долю этих грузовиков пришлось более 5% в общем объеме продаж в России в данном сегменте - было реализовано 5 236 машин. "Безусловно, грузовики этой марки исключительно популярны на нашем рынке. Соответственно, компания единственная российская, которая будет заполнять пробел, это "Камаз", - сказал Шапарин. Он отметил, что у конкурентов из числа китайских брендов тоже зачастую есть похожие проблемы с сертификацией. "Например Sitrak, по которому есть отзывная кампания, которая реализована аж на целых 9%. Я думаю что с Sitrak будет абсолютно похожая история", - сказал эксперт. Росстандарт объявил об отзыве 2366 грузовиков марок Sitrak и Howo еще в ноябре 2023 года, причина - несоответствие требования установленных в них устройств вызова экстренных оперативных служб. При этом, по данным "Автостата", грузовики Sitrak (свыше 16 тонн) в 2024 году заняли 19% рынка крупнотоннажных грузовиков в РФ - было продано 19 409 автомобилей. "Компания Shacman должна озаботиться, безусловно, сертификацией, озаботиться всем, что связано с безопасностью на нашем рынке", - отметил Шапарин, добавив, что на это может потребоваться не один месяц. Однако, считает он, главная проблема работы с китайскими брендами заключается в том, что они часто не торопятся выполнять обязательства. "С тем же Sitrak это хорошо видно: они получают требования, говорят - да, мы все сделаем, и ничего не делают. И продолжают делать ровно то же самое", - посетовал эксперт. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в начале февраля сообщил о выявленных серьезных нарушениях по грузовикам трех китайских марок и заявил о необходимости более жесткой работы по сертификации и проверке машин.

https://1prime.ru/20250210/kamaz-854817748.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, камаз