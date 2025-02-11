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В Минэнерго назвали преимущества текущих цен на нефть для производителей - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В Минэнерго назвали преимущества текущих цен на нефть для производителей
В Минэнерго назвали преимущества текущих цен на нефть для производителей - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго назвали преимущества текущих цен на нефть для производителей
Нынешняя цена на нефть дает нефтедобывающим компаниям возможность инвестировать, а потребители получают понимание ситуации на рынке для планирования своего... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T15:26+0300
2025-02-11T15:26+0300
энергетика
нефть
павел сорокин
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Нынешняя цена на нефть дает нефтедобывающим компаниям возможность инвестировать, а потребители получают понимание ситуации на рынке для планирования своего бизнеса, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на India Energy Week. "Сейчас цены дают приличный уровень прибыли для реинвестирования. В то же время приемлемые цены дают потребителям прозрачность и возможность планировать бизнес и получать хорошую прибыль в бизнесах, где энергия играет важную роль", - сказал он. Первый замглавы Минэнерго подчеркнул, что слишком высокие цены на нефть могут разрушить любую экономику, поэтому ОПЕК+, на который приходится порядка 40% мирового добычи нефти, берет на себя ответственность регулирования поставок нефти на рынок. "На наш взгляд, такой подход позволил за последние восемь лет предотвратить многие кризисные ситуации и дать людям прозрачность", - сказал он. Цены на нефть Brent по состоянию на 15.16 мск растут на 1,48%, фьючерсы с поставкой в апреле торгуются в районе 77 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что для российского бюджета комфортен уровень цен на нефть в мире в 80-85 долларов за баррель. Однако он отмечал, что возможны колебания цен в ту или иную сторону, главное сохранять баланс спроса и предложения.
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нефть, павел сорокин
Энергетика, Нефть, Павел Сорокин
15:26 11.02.2025
 
В Минэнерго назвали преимущества текущих цен на нефть для производителей

Сорокин: текущая цена нефти дает производителям возможность инвестировать

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Нынешняя цена на нефть дает нефтедобывающим компаниям возможность инвестировать, а потребители получают понимание ситуации на рынке для планирования своего бизнеса, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на India Energy Week.
"Сейчас цены дают приличный уровень прибыли для реинвестирования. В то же время приемлемые цены дают потребителям прозрачность и возможность планировать бизнес и получать хорошую прибыль в бизнесах, где энергия играет важную роль", - сказал он.
Первый замглавы Минэнерго подчеркнул, что слишком высокие цены на нефть могут разрушить любую экономику, поэтому ОПЕК+, на который приходится порядка 40% мирового добычи нефти, берет на себя ответственность регулирования поставок нефти на рынок.
"На наш взгляд, такой подход позволил за последние восемь лет предотвратить многие кризисные ситуации и дать людям прозрачность", - сказал он.
Цены на нефть Brent по состоянию на 15.16 мск растут на 1,48%, фьючерсы с поставкой в апреле торгуются в районе 77 долларов за баррель.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что для российского бюджета комфортен уровень цен на нефть в мире в 80-85 долларов за баррель. Однако он отмечал, что возможны колебания цен в ту или иную сторону, главное сохранять баланс спроса и предложения.
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ЭнергетикаНефтьПавел Сорокин
 
 
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