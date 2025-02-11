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Стоимость нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель - 11.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель
Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста, при этом стоимость барреля марки Brent впервые с 3 февраля поднялась выше 77 долларов, следует из... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T15:41+0300
2025-02-11T15:41+0300
2025-02-11T15:41+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста, при этом стоимость барреля марки Brent впервые с 3 февраля поднялась выше 77 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 15.33 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,48%, до 76,99 доллара за баррель. А минутами ранее показатель увеличивался до 77,05 доллара за баррель. Показатель впервые с 3 февраля находится выше 77 долларов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI в то же время увеличивается теми же темпами - на 1,49%, до 73,4 доллара за баррель.
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нефть
Стоимость нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с 3 февраля
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста, при этом стоимость барреля марки Brent впервые с 3 февраля поднялась выше 77 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.33 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,48%, до 76,99 доллара за баррель. А минутами ранее показатель увеличивался до 77,05 доллара за баррель. Показатель впервые с 3 февраля находится выше 77 долларов.
Стоимость мартовских фьючерсов на WTI в то же время увеличивается теми же темпами - на 1,49%, до 73,4 доллара за баррель.
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