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Стоимость нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель - 11.02.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста, при этом стоимость барреля марки Brent впервые с 3 февраля поднялась выше 77 долларов, следует из... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T15:41+0300

2025-02-11T15:41+0300

2025-02-11T15:41+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста, при этом стоимость барреля марки Brent впервые с 3 февраля поднялась выше 77 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 15.33 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,48%, до 76,99 доллара за баррель. А минутами ранее показатель увеличивался до 77,05 доллара за баррель. Показатель впервые с 3 февраля находится выше 77 долларов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI в то же время увеличивается теми же темпами - на 1,49%, до 73,4 доллара за баррель.

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нефть