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Минэнерго США повысило прогноз по цене, спросу и добыче нефти на 2025 год
Минэнерго США повысило прогноз по цене, спросу и добыче нефти на 2025 год - 11.02.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз по цене, спросу и добыче нефти на 2025 год
Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 74,5 доллара с 74,31... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T20:19+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 74,5 доллара с 74,31 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. В 2026 году EIA прогнозирует цену Brent на уровне 66,46 доллара за баррель. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год повышен до 70,62 доллара за баррель с прошлой оценки в 70,31 доллара. В 2026 году цена ожидается на уровне 62,46 доллара за баррель.Также из доклада следует, что министерство пересмотрело в сторону повышения прогноз по спросу на нефть. В январском докладе минэнерго США оценивало спрос на нефть в мире в 2025 году на уровне 104,1 миллиона баррелей в сутки.Теперь, согласно приложенным к докладу материалам, спрос на нефть оценивается в 104,14 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, минэнерго США оценивает спрос в 2025 году на 40 тысяч баррелей в сутки выше, чем в прошлом месяце.Был повышен и прогноз средней добычи нефти в стране. В январе минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,55 миллиона баррелей и ожидало добычу на 2026 год - на уровне 13,62 миллиона баррелей в день.Добыча нефти в США в 2024 году оценивается в 13,21 миллиона баррелей в день.
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минэнерго сша, нефть, цена, прогноз
Экономика, Минэнерго США, Нефть, цена, прогноз
Минэнерго США повысило прогноз по цене, спросу и добыче нефти на 2025 год
Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2025 год до $74,5
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 74,5 доллара с 74,31 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
В 2026 году EIA прогнозирует цену Brent на уровне 66,46 доллара за баррель.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год повышен до 70,62 доллара за баррель с прошлой оценки в 70,31 доллара. В 2026 году цена ожидается на уровне 62,46 доллара за баррель.
Также из доклада следует, что министерство пересмотрело в сторону повышения прогноз по спросу на нефть. В январском докладе минэнерго США оценивало спрос на нефть в мире в 2025 году на уровне 104,1 миллиона баррелей в сутки.
Цена на нефть растет на инфляционных опасениях инвесторов
Теперь, согласно приложенным к докладу материалам, спрос на нефть оценивается в 104,14 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, минэнерго США оценивает спрос в 2025 году на 40 тысяч баррелей в сутки выше, чем в прошлом месяце.
Был повышен и прогноз средней добычи нефти в стране. В январе минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,55 миллиона баррелей и ожидало добычу на 2026 год - на уровне 13,62 миллиона баррелей в день.
Добыча нефти в США в 2024 году оценивается в 13,21 миллиона баррелей в день.