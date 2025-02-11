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Цены на нефть пошли вверх после выхода прогнозов Минэнерго США
Цены на нефть пошли вверх после выхода прогнозов Минэнерго США - 11.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть пошли вверх после выхода прогнозов Минэнерго США
Мировые цены на нефть во вторник вечером растут после выхода прогнозов минэнерго США по нефтяному рынку, свидетельствуют данные торгов. | 11.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут после выхода прогнозов минэнерго США по нефтяному рынку, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.45 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,41% - до 76,94 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,29%, до 73,25 доллара. Ранее во вторник управление энергетической информации (EIA) минэнерго США опубликовало ежемесячный краткосрочный прогноз по рынку нефти. В частности, EIA повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году на 40 тысяч баррелей в сутки - до 104,14 миллиона баррелей в сутки. В 2026 году управление ожидает спрос на уровне 105,18 миллиона баррелей в сутки. При этом EIA понизило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2025 году на 20 тысяч баррелей в сутки, в 2026 году - на 70 тысяч баррелей. Прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год повышен до 74,5 с 74,31 доллара за баррель, марки WTI - до 70,62 с 70,31 доллара за баррель.
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торги, цены, нефть
Экономика, Торги, цены, Нефть
Цены на нефть пошли вверх после выхода прогнозов Минэнерго США
Нефть дорожает после выхода прогнозов Минэнерго США
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут после выхода прогнозов минэнерго США по нефтяному рынку, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.45 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,41% - до 76,94 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,29%, до 73,25 доллара.
Ранее во вторник управление энергетической информации (EIA) минэнерго США опубликовало ежемесячный краткосрочный прогноз по рынку нефти. В частности, EIA повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году на 40 тысяч баррелей в сутки - до 104,14 миллиона баррелей в сутки. В 2026 году управление ожидает спрос на уровне 105,18 миллиона баррелей в сутки.
При этом EIA понизило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2025 году на 20 тысяч баррелей в сутки, в 2026 году - на 70 тысяч баррелей.
Стоимость нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель
Прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год повышен до 74,5 с 74,31 доллара за баррель, марки WTI - до 70,62 с 70,31 доллара за баррель.