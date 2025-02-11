Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде сообщили о последствиях отказа Зеленского от условий США - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250211/otkaz-854840588.html
В Раде сообщили о последствиях отказа Зеленского от условий США
В Раде сообщили о последствиях отказа Зеленского от условий США - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Раде сообщили о последствиях отказа Зеленского от условий США
Отказ Владимира Зеленского от условий США, на которых Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, приведет к катастрофе в самый короткий период, считает... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T12:17+0300
2025-02-11T12:17+0300
политика
украина
сша
рф
рада
дональд трамп
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/82371/88/823718839_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6aa088b49cdee91adbfa303d08045683.jpg
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от условий США, на которых Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, приведет к катастрофе в самый короткий период, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Никакой встречи с Трампом не будет. Будет с (вице-президентом США) Вэнсом и (спецпосланником Трампа по Украине) Келлогом, чтобы не возникло желания встречи с Келлогом избежать и отправить на нее (руководителя офиса Зеленского) Ермака. Величайшему лидеру донесут условия, на которых Штаты будут дальше поддерживать Украину. Отказ - передача решения вопроса на Европу, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов", - опубликовал политик пост в своем Telegram-канале.По словам Дубинского, Соединенные Штаты собираются настаивать на отмене украинским парламентом постановления о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным и требовать формирования переговорной группы для разработки плана урегулирования с директивами от спикера Рады Руслана Стефанчука."Директивы на переговоры от спикера - автоматический перевод на него всех переговорных процессов и, соответственно, власти. Это решает вопрос делегитимизации Зеленского. Штаты замыкают переговоры на спикере… После этого детали вторичны - под давлением Штатов Стефанчук подпишет все, что угодно", - заключил Дубинский.Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть именно долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в чем и заключается смысл спецоперации. Также Путин добавил, что мир на Украине должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Президент США Дональд Трамп также сообщил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта, но не уточнил, на каких условиях. При этом Трамп отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://1prime.ru/20250127/zelenskiy-854462307.html
украина
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82371/88/823718839_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5e9738b7a1dce9f7da511d935a1077b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, рф, рада, дональд трамп, совбез
Политика, УКРАИНА, США, РФ, Рада, Дональд Трамп, Совбез
12:17 11.02.2025
 
В Раде сообщили о последствиях отказа Зеленского от условий США

Дубинский: отказ Зеленского от условий США приведет к катастрофе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Верховная Рада
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от условий США, на которых Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, приведет к катастрофе в самый короткий период, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Никакой встречи с Трампом не будет. Будет с (вице-президентом США) Вэнсом и (спецпосланником Трампа по Украине) Келлогом, чтобы не возникло желания встречи с Келлогом избежать и отправить на нее (руководителя офиса Зеленского) Ермака. Величайшему лидеру донесут условия, на которых Штаты будут дальше поддерживать Украину. Отказ - передача решения вопроса на Европу, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов", - опубликовал политик пост в своем Telegram-канале.
По словам Дубинского, Соединенные Штаты собираются настаивать на отмене украинским парламентом постановления о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным и требовать формирования переговорной группы для разработки плана урегулирования с директивами от спикера Рады Руслана Стефанчука.
"Директивы на переговоры от спикера - автоматический перевод на него всех переговорных процессов и, соответственно, власти. Это решает вопрос делегитимизации Зеленского. Штаты замыкают переговоры на спикере… После этого детали вторичны - под давлением Штатов Стефанчук подпишет все, что угодно", - заключил Дубинский.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть именно долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в чем и заключается смысл спецоперации. Также Путин добавил, что мир на Украине должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент США Дональд Трамп также сообщил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта, но не уточнил, на каких условиях. При этом Трамп отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
Депутат Верховной рады раскрыл, какой сигнал Зеленский получил от Трампа
27 января, 09:27
 
ПолитикаУКРАИНАСШАРФРадаДональд ТрампСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала