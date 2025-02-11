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В Раде сообщили о последствиях отказа Зеленского от условий США
В Раде сообщили о последствиях отказа Зеленского от условий США - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Раде сообщили о последствиях отказа Зеленского от условий США
Отказ Владимира Зеленского от условий США, на которых Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, приведет к катастрофе в самый короткий период, считает... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T12:17+0300
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от условий США, на которых Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, приведет к катастрофе в самый короткий период, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Никакой встречи с Трампом не будет. Будет с (вице-президентом США) Вэнсом и (спецпосланником Трампа по Украине) Келлогом, чтобы не возникло желания встречи с Келлогом избежать и отправить на нее (руководителя офиса Зеленского) Ермака. Величайшему лидеру донесут условия, на которых Штаты будут дальше поддерживать Украину. Отказ - передача решения вопроса на Европу, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов", - опубликовал политик пост в своем Telegram-канале.По словам Дубинского, Соединенные Штаты собираются настаивать на отмене украинским парламентом постановления о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным и требовать формирования переговорной группы для разработки плана урегулирования с директивами от спикера Рады Руслана Стефанчука."Директивы на переговоры от спикера - автоматический перевод на него всех переговорных процессов и, соответственно, власти. Это решает вопрос делегитимизации Зеленского. Штаты замыкают переговоры на спикере… После этого детали вторичны - под давлением Штатов Стефанчук подпишет все, что угодно", - заключил Дубинский.Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть именно долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в чем и заключается смысл спецоперации. Также Путин добавил, что мир на Украине должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Президент США Дональд Трамп также сообщил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта, но не уточнил, на каких условиях. При этом Трамп отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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Политика, УКРАИНА, США, РФ, Рада, Дональд Трамп, Совбез
В Раде сообщили о последствиях отказа Зеленского от условий США
Дубинский: отказ Зеленского от условий США приведет к катастрофе
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от условий США, на которых Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, приведет к катастрофе в самый короткий период, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Никакой встречи с Трампом не будет. Будет с (вице-президентом США) Вэнсом и (спецпосланником Трампа по Украине) Келлогом, чтобы не возникло желания встречи с Келлогом избежать и отправить на нее (руководителя офиса Зеленского) Ермака. Величайшему лидеру донесут условия, на которых Штаты будут дальше поддерживать Украину. Отказ - передача решения вопроса на Европу, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов", - опубликовал политик пост в своем Telegram-канале.
По словам Дубинского, Соединенные Штаты собираются настаивать на отмене украинским парламентом постановления о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным и требовать формирования переговорной группы для разработки плана урегулирования с директивами от спикера Рады Руслана Стефанчука.
"Директивы на переговоры от спикера - автоматический перевод на него всех переговорных процессов и, соответственно, власти. Это решает вопрос делегитимизации Зеленского. Штаты замыкают переговоры на спикере… После этого детали вторичны - под давлением Штатов Стефанчук подпишет все, что угодно", - заключил Дубинский.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть именно долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в чем и заключается смысл спецоперации. Также Путин добавил, что мир на Украине должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент США Дональд Трамп также сообщил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта, но не уточнил, на каких условиях. При этом Трамп отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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