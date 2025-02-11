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Посол Индонезии оценил переговоры по инвестрешению по проекту "Роснефти" - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Посол Индонезии оценил переговоры по инвестрешению по проекту "Роснефти"
Посол Индонезии оценил переговоры по инвестрешению по проекту "Роснефти" - 11.02.2025, ПРАЙМ
Посол Индонезии оценил переговоры по инвестрешению по проекту "Роснефти"
Переговоры по инвестиционному решению по проекту нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" и индонезийской Pertamina в Тубане идут, Джакарта рассчитывает на его... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T09:48+0300
2025-02-11T09:48+0300
энергетика
индонезия
роснефть
нефть
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Переговоры по инвестиционному решению по проекту нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" и индонезийской Pertamina в Тубане идут, Джакарта рассчитывает на его завершение в будущем, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. "Переговоры по окончательному инвестиционному решению идут. Надеюсь, проект завершится в будущем. У меня нет деталей того, как сейчас идут переговоры", - сказал Тавареш в интервью агентству. Ранее гендиректор по нефти и газу министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи сообщал, что окончательное инвестиционное решение по проекту нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" и индонезийской Pertamina в Тубане ожидалось в 2024 году. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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индонезия, роснефть, нефть
Энергетика, ИНДОНЕЗИЯ, Роснефть, Нефть
09:48 11.02.2025
 
Посол Индонезии оценил переговоры по инвестрешению по проекту "Роснефти"

Посол Тавареш: переговоры по инвестиционному решению по проекту "Роснефти" идут

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании "Роснефть" в Берлине
Вывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании Роснефть в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Переговоры по инвестиционному решению по проекту нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" и индонезийской Pertamina в Тубане идут, Джакарта рассчитывает на его завершение в будущем, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш.
"Переговоры по окончательному инвестиционному решению идут. Надеюсь, проект завершится в будущем. У меня нет деталей того, как сейчас идут переговоры", - сказал Тавареш в интервью агентству.
Ранее гендиректор по нефти и газу министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи сообщал, что окончательное инвестиционное решение по проекту нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" и индонезийской Pertamina в Тубане ожидалось в 2024 году.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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