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Посол Индонезии оценил переговоры по инвестрешению по проекту "Роснефти"
Посол Индонезии оценил переговоры по инвестрешению по проекту "Роснефти" - 11.02.2025, ПРАЙМ
Посол Индонезии оценил переговоры по инвестрешению по проекту "Роснефти"
Переговоры по инвестиционному решению по проекту нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" и индонезийской Pertamina в Тубане идут, Джакарта рассчитывает на его... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T09:48+0300
2025-02-11T09:48+0300
2025-02-11T09:48+0300
энергетика
индонезия
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Переговоры по инвестиционному решению по проекту нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" и индонезийской Pertamina в Тубане идут, Джакарта рассчитывает на его завершение в будущем, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. "Переговоры по окончательному инвестиционному решению идут. Надеюсь, проект завершится в будущем. У меня нет деталей того, как сейчас идут переговоры", - сказал Тавареш в интервью агентству. Ранее гендиректор по нефти и газу министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи сообщал, что окончательное инвестиционное решение по проекту нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" и индонезийской Pertamina в Тубане ожидалось в 2024 году. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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индонезия, роснефть, нефть
Энергетика, ИНДОНЕЗИЯ, Роснефть, Нефть
Посол Индонезии оценил переговоры по инвестрешению по проекту "Роснефти"
Посол Тавареш: переговоры по инвестиционному решению по проекту "Роснефти" идут
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Переговоры по инвестиционному решению по проекту нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" и индонезийской Pertamina в Тубане идут, Джакарта рассчитывает на его завершение в будущем, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш.
"Переговоры по окончательному инвестиционному решению идут. Надеюсь, проект завершится в будущем. У меня нет деталей того, как сейчас идут переговоры", - сказал Тавареш в интервью агентству.
Ранее гендиректор по нефти и газу министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи сообщал, что окончательное инвестиционное решение по проекту нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" и индонезийской Pertamina в Тубане ожидалось в 2024 году.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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