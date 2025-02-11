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Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья

Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья - 11.02.2025, ПРАЙМ

Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации погибшему в Курской области вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову,... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T04:36+0300

2025-02-11T04:36+0300

2025-02-11T04:36+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации погибшему в Курской области вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на церемонии прощания. "Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена "Золотая звезда", - сообщил губернатор Приморья на церемонии прощания с погибшими, которая проходит во Владивостоке. Кожемяко добавил, что высокими государственными наградами также отмечены погибшие вместе с Ефремовым Александр Иваровский и Сергей Дмитриев. Ранее Кожемяко сообщал, что первый командир отряда "Тигр", вице-губернатор Сергей Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" Сергей Дмитриев. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".

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общество , россия, бизнес, приморье, владивосток, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, мчс, всу