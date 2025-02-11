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Рубль перешел к росту на Мосбирже
Рубль перешел к росту на Мосбирже - 11.02.2025, ПРАЙМ
Рубль перешел к росту на Мосбирже
Курс рубля в первой половине сессии вторника растет против юаня, курс опять тестирует поддержку 13 рублей за юань, следует из данных Московской биржи и... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T12:36+0300
2025-02-11T12:36+0300
2025-02-11T12:36+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине сессии вторника растет против юаня, курс опять тестирует поддержку 13 рублей за юань, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.26 мск теряет 11 копеек, до 13 рублей. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 5,4 миллиарда юаней. Курс юаня во вторник опять "тестирует сверху вниз" психологическую отметку 13 рублей, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Укрепление рубля – еще один повод для неповышения в пятницу ключевой ставки Банком России и его мягкой риторики", - добавляет он. Также интересен политический контекст: администрация Трампа демонстрирует заинтересованность в диалоге с Россией, включая обсуждение украинского урегулирования, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Хотя это напрямую не связано с финансовыми рынками, такие геополитические факторы влияют на настроения инвесторов и курсы валют, в том числе и рубля", - добавляет он.
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рынки, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки, Мосбиржа
Рубль перешел к росту на Мосбирже
Рубль против юаня на Московской бирже растет во вторник
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине сессии вторника растет против юаня, курс опять тестирует поддержку 13 рублей за юань, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.26 мск теряет 11 копеек, до 13 рублей. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 5,4 миллиарда юаней.
Курс юаня во вторник опять "тестирует сверху вниз" психологическую отметку 13 рублей, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Укрепление рубля – еще один повод для неповышения в пятницу ключевой ставки Банком России и его мягкой риторики", - добавляет он.
Также интересен политический контекст: администрация Трампа демонстрирует заинтересованность в диалоге с Россией, включая обсуждение украинского урегулирования, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Хотя это напрямую не связано с финансовыми рынками, такие геополитические факторы влияют на настроения инвесторов и курсы валют, в том числе и рубля", - добавляет он.
Юань открыл торги 11 февраля снижением