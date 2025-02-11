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Стала известна доля на рынке РФ запрещенных к продаже грузовиков Shacman

Стала известна доля на рынке РФ запрещенных к продаже грузовиков Shacman - 11.02.2025, ПРАЙМ

Стала известна доля на рынке РФ запрещенных к продаже грузовиков Shacman

Китайский крупнотоннажный грузовик Shacman SX3258, импорт и реализацию которого запретил Росстандарт, в прошлом году занял более 5% в общем объеме продаж в... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T13:23+0300

2025-02-11T13:23+0300

2025-02-11T13:23+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Китайский крупнотоннажный грузовик Shacman SX3258, импорт и реализацию которого запретил Росстандарт, в прошлом году занял более 5% в общем объеме продаж в России в своем сегменте - было реализовано 5 236 тысячи штук, следует из данных аналитического агентства "Автостат", предоставленных РИА Новости. Росстандарт в понедельник сообщил о приостановлении действия одобрения типа транспортных средств, выданного в отношении китайских грузовиков Shacman SX3258 и приостановке любой их реализации. Причиной стало несоответствие автомобилей ряду обязательных требований, предъявляемых к колесным транспортным средствам. Всего в этом сегменте, по данным "Автостата", в 2024 году было продано чуть более 100 тысяч автомобилей. Из них 68,8% занимают грузовики китайского производства. Крупнотоннажные грузовики бренда Shacman составили 15,42% от общего количества продаж, при этом треть из них - модели SC3258. Еще одна модель бренда - SX3318 - была реализована в количестве 4 086 автомобилей. Как уточнили в "Автостате", при анализе рынка крупнотоннажных грузовых автомобилей используется собственная сегментация агентства. Так, к сегменту HCV относятся грузовые автомобили полной массой более 16 тонн.

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