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СМИ: спецпосланник Трампа по Украине не планирует посещать Москву

СМИ: спецпосланник Трампа по Украине не планирует посещать Москву - 11.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: спецпосланник Трампа по Украине не планирует посещать Москву

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не планирует посещать Москву в рамках предстоящей поездки в Европу, передает агентство... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T00:41+0300

2025-02-11T00:41+0300

2025-02-11T00:41+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не планирует посещать Москву в рамках предстоящей поездки в Европу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Келлог не планирует посещать Москву в ходе этой поездки", - говорится в публикации. Ранее портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

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бизнес, мировая экономика, украина, москва, рф, владимир путин, дональд трамп, кит келлог, совбез