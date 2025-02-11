Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: спецпосланник Трампа по Украине не планирует посещать Москву - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/smi-854828192.html
СМИ: спецпосланник Трампа по Украине не планирует посещать Москву
СМИ: спецпосланник Трампа по Украине не планирует посещать Москву - 11.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: спецпосланник Трампа по Украине не планирует посещать Москву
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не планирует посещать Москву в рамках предстоящей поездки в Европу, передает агентство... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T00:41+0300
2025-02-11T00:41+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
украина
москва
рф
владимир путин
дональд трамп
кит келлог
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854828192.jpg?1739223687
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не планирует посещать Москву в рамках предстоящей поездки в Европу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Келлог не планирует посещать Москву в ходе этой поездки", - говорится в публикации. Ранее портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
украина
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, украина, москва, рф, владимир путин, дональд трамп, кит келлог, совбез
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кит Келлог, Совбез
00:41 11.02.2025
 
СМИ: спецпосланник Трампа по Украине не планирует посещать Москву

Блумберг: спецпосланник Трампа по Украине Келлог не планирует посещать Москву

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не планирует посещать Москву в рамках предстоящей поездки в Европу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Келлог не планирует посещать Москву в ходе этой поездки", - говорится в публикации.
Ранее портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаУКРАИНАМОСКВАРФВладимир ПутинДональд ТрампКит КеллогСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала