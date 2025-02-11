https://1prime.ru/20250211/torgi-854841866.html

СПбМТСБ собирается запустить торги на экспорт в Китай

СПбМТСБ собирается запустить торги на экспорт в Китай - 11.02.2025, ПРАЙМ

СПбМТСБ собирается запустить торги на экспорт в Китай

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) обсудила с китайской торгово-промышленной компанией DQ Carbon Group выход компаний Китая на... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T12:49+0300

2025-02-11T12:49+0300

2025-02-11T12:49+0300

экономика

рынки

китай

москва

еаэс

узбекистан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/09/854790877_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0887f34c2c1dce435c8c1f2dd5705b04.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) обсудила с китайской торгово-промышленной компанией DQ Carbon Group выход компаний Китая на биржевые торги в России, есть перспективы торгов на экспорт лесом и древесиной, углем, а также нефтепродуктами, сообщила торговая площадка. "Состоялась встреча представителей китайской международной торгово-промышленной компании DQ Carbon Group и руководства СПбМТСБ. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы выхода компаний КНР на биржевые торги, обмен ценовой информацией и рыночными данными, а также трансграничную логистику и расчеты в национальных валютах", - говорится в сообщении. Представители биржи в ходе встречи рассказали о пилотном проекте торговли древесиной на экспорт. Кроме того, старший управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков отметил готовность к выходу на экспортные направления: планируется запустить торги лесом, а затем углем. В свою очередь управляющий директор по рынку нефтепродуктов биржи Наталия Яковенко выразила готовность расширять экспортные направления на рынке топлива. "В этом году биржа намерена в практической плоскости проработать вопрос поставки нефтепродуктов в страны ЕАЭС и Узбекистан. Еще одно стратегическое направление - освоение азиатских рынков. Со своей стороны, мы готовы к консультациям и взаимному обмену информацией, чтобы запустить торги нефтепродуктами на экспорт в Китай", - приводит ее слова пресс-служба СПбМТСБ. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

https://1prime.ru/20250211/rzhd-854839061.html

китай

москва

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, китай, москва, еаэс, узбекистан