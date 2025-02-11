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Трамп репостнул статью Путина с цитатами из интервью Путина - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп репостнул статью Путина с цитатами из интервью Путина
Трамп репостнул статью Путина с цитатами из интервью Путина - 11.02.2025, ПРАЙМ
Трамп репостнул статью Путина с цитатами из интервью Путина
Президент США Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием президента РФ Владимира Путина о том, что американский лидер | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T00:02+0300
2025-02-11T00:02+0300
экономика
мировая экономика
сша
европа
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием президента РФ Владимира Путина о том, что американский лидер быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком". Речь идет о статье телеканала CNBC от 3 февраля с заголовком "Путин заявил, что "Европа встанет у ноги хозяина" в то время как пошлины Трампа тревожат союзников". В ней приводятся цитаты из интервью Путина с тележурналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным. Упоминается, что цитаты были взяты у РИА Новости. В интервью Зарубину Путин заявил, что Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при бывшем президенте США Джо Байдене. Он отметил, что европейским элитам больше нравился Байден, потому что у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому европейские политические элиты вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с Трампом, а после его победы на президентских выборах растерялись, заключил президент РФ.
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мировая экономика, сша, европа, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, джо байден
Экономика, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден
00:02 11.02.2025
 
Трамп репостнул статью Путина с цитатами из интервью Путина

Трамп репостнул статью Путина о том, что Европа встанет у ноги хозяина

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ВАШИНГТОН, 10 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием президента РФ Владимира Путина о том, что американский лидер быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".
Речь идет о статье телеканала CNBC от 3 февраля с заголовком "Путин заявил, что "Европа встанет у ноги хозяина" в то время как пошлины Трампа тревожат союзников". В ней приводятся цитаты из интервью Путина с тележурналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным. Упоминается, что цитаты были взяты у РИА Новости.
В интервью Зарубину Путин заявил, что Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при бывшем президенте США Джо Байдене. Он отметил, что европейским элитам больше нравился Байден, потому что у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому европейские политические элиты вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с Трампом, а после его победы на президентских выборах растерялись, заключил президент РФ.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЕВРОПАВАШИНГТОНДональд ТрампВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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