https://1prime.ru/20250211/turtsija-854829274.html

В Deutsche Bank рассказали о снижении ключевой ставки в Турции

В Deutsche Bank рассказали о снижении ключевой ставки в Турции - 11.02.2025, ПРАЙМ

В Deutsche Bank рассказали о снижении ключевой ставки в Турции

Центральный банк Турции пойдет на снижение ключевой ставки в марте на 250 базисных пунктов, с 45 до 42,5 процентов, к концу года ставка составит 32,5 процента,... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T03:21+0300

2025-02-11T03:21+0300

2025-02-11T03:21+0300

банки

финансы

экономика

турция

реджеп тайип эрдоган

центральные банки

центральный банк

deutsche bank

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854829274.jpg?1739233269

АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ. Центральный банк Турции пойдет на снижение ключевой ставки в марте на 250 базисных пунктов, с 45 до 42,5 процентов, к концу года ставка составит 32,5 процента, прогнозирует турецкий экономист немецкого Deutsche Bank Йигит Онай. Центральный банк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. На заседании в марте он снизит ставку вне зависимости от данных по инфляции в январе-феврале, заявил ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара. "Мы ожидаем продолжения снижения ставки на 250 базисных пунктов в марте. Мы ожидаем, что в первой половине года процентная ставка достигнет 38,5 процента. В конце года мы ожидаем 32,5 процента", - приводит слова экономиста турецкое экономическое издание Dünya. Экономист Deutsche Bank также сохранил свой прогноз по инфляции на конец года в Турции на уровне 28%. Центральный банк Турции в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, турция, реджеп тайип эрдоган, центральные банки, центральный банк, deutsche bank