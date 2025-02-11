https://1prime.ru/20250211/turtsija-854829274.html
В Deutsche Bank рассказали о снижении ключевой ставки в Турции
В Deutsche Bank рассказали о снижении ключевой ставки в Турции - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Deutsche Bank рассказали о снижении ключевой ставки в Турции
Центральный банк Турции пойдет на снижение ключевой ставки в марте на 250 базисных пунктов, с 45 до 42,5 процентов, к концу года ставка составит 32,5 процента,... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T03:21+0300
2025-02-11T03:21+0300
2025-02-11T03:21+0300
банки
финансы
экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
центральные банки
центральный банк
deutsche bank
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854829274.jpg?1739233269
АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ. Центральный банк Турции пойдет на снижение ключевой ставки в марте на 250 базисных пунктов, с 45 до 42,5 процентов, к концу года ставка составит 32,5 процента, прогнозирует турецкий экономист немецкого Deutsche Bank Йигит Онай.
Центральный банк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. На заседании в марте он снизит ставку вне зависимости от данных по инфляции в январе-феврале, заявил ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара.
"Мы ожидаем продолжения снижения ставки на 250 базисных пунктов в марте. Мы ожидаем, что в первой половине года процентная ставка достигнет 38,5 процента. В конце года мы ожидаем 32,5 процента", - приводит слова экономиста турецкое экономическое издание Dünya.
Экономист Deutsche Bank также сохранил свой прогноз по инфляции на конец года в Турции на уровне 28%.
Центральный банк Турции в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году.
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, турция, реджеп тайип эрдоган, центральные банки, центральный банк, deutsche bank
Банки, Финансы, Экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, центральные банки, Центральный банк, Deutsche Bank
В Deutsche Bank рассказали о снижении ключевой ставки в Турции
Deutsche Bank: ключевая ставка в Турции в марте снизится до 42,5 процента
АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ. Центральный банк Турции пойдет на снижение ключевой ставки в марте на 250 базисных пунктов, с 45 до 42,5 процентов, к концу года ставка составит 32,5 процента, прогнозирует турецкий экономист немецкого Deutsche Bank Йигит Онай.
Центральный банк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. На заседании в марте он снизит ставку вне зависимости от данных по инфляции в январе-феврале, заявил ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара.
"Мы ожидаем продолжения снижения ставки на 250 базисных пунктов в марте. Мы ожидаем, что в первой половине года процентная ставка достигнет 38,5 процента. В конце года мы ожидаем 32,5 процента", - приводит слова экономиста турецкое экономическое издание Dünya.
Экономист Deutsche Bank также сохранил свой прогноз по инфляции на конец года в Турции на уровне 28%.
Центральный банк Турции в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году.