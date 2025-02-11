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В Deutsche Bank рассказали о снижении ключевой ставки в Турции - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В Deutsche Bank рассказали о снижении ключевой ставки в Турции
В Deutsche Bank рассказали о снижении ключевой ставки в Турции - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Deutsche Bank рассказали о снижении ключевой ставки в Турции
Центральный банк Турции пойдет на снижение ключевой ставки в марте на 250 базисных пунктов, с 45 до 42,5 процентов, к концу года ставка составит 32,5 процента,... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T03:21+0300
2025-02-11T03:21+0300
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финансы
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АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ. Центральный банк Турции пойдет на снижение ключевой ставки в марте на 250 базисных пунктов, с 45 до 42,5 процентов, к концу года ставка составит 32,5 процента, прогнозирует турецкий экономист немецкого Deutsche Bank Йигит Онай. Центральный банк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. На заседании в марте он снизит ставку вне зависимости от данных по инфляции в январе-феврале, заявил ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара. "Мы ожидаем продолжения снижения ставки на 250 базисных пунктов в марте. Мы ожидаем, что в первой половине года процентная ставка достигнет 38,5 процента. В конце года мы ожидаем 32,5 процента", - приводит слова экономиста турецкое экономическое издание Dünya. Экономист Deutsche Bank также сохранил свой прогноз по инфляции на конец года в Турции на уровне 28%. Центральный банк Турции в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году.
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банки, финансы, турция, реджеп тайип эрдоган, центральные банки, центральный банк, deutsche bank
Банки, Финансы, Экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, центральные банки, Центральный банк, Deutsche Bank
03:21 11.02.2025
 
В Deutsche Bank рассказали о снижении ключевой ставки в Турции

Deutsche Bank: ключевая ставка в Турции в марте снизится до 42,5 процента

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АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ. Центральный банк Турции пойдет на снижение ключевой ставки в марте на 250 базисных пунктов, с 45 до 42,5 процентов, к концу года ставка составит 32,5 процента, прогнозирует турецкий экономист немецкого Deutsche Bank Йигит Онай.
Центральный банк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. На заседании в марте он снизит ставку вне зависимости от данных по инфляции в январе-феврале, заявил ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара.
"Мы ожидаем продолжения снижения ставки на 250 базисных пунктов в марте. Мы ожидаем, что в первой половине года процентная ставка достигнет 38,5 процента. В конце года мы ожидаем 32,5 процента", - приводит слова экономиста турецкое экономическое издание Dünya.
Экономист Deutsche Bank также сохранил свой прогноз по инфляции на конец года в Турции на уровне 28%.
Центральный банк Турции в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году.
 
ЭкономикаБанкиФинансыТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоганцентральные банкиЦентральный банкDeutsche Bank
 
 
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