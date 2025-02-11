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СМИ: США приостановили разработку мирного плана по Украине

СМИ: США приостановили разработку мирного плана по Украине - 11.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: США приостановили разработку мирного плана по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников,... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T00:02+0300

2025-02-11T00:02+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников, утверждает британская газета Telegraph. "Администрация Дональда Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров", - говорится в публикации издания. По данным газеты, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над планом. Келлог заявил, что он будет выяснять мнения о форме, которую должен принять план, и какой вклад могут внести в мирный процесс правительства других стран. Согласно информации неназванных источников издания, спецпосланник президента США по Украине заверил европейских партнеров, что США "хотят укрепить позиции Украины в любых переговорах с Россией". Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

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мировая экономика, общество , украина, сша, рф, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, нато, совбез