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В России выросли продажи новых легковых авто юрлицам
В России выросли продажи новых легковых авто юрлицам - 12.02.2025, ПРАЙМ
В России выросли продажи новых легковых авто юрлицам
Продажи новых легковых автомобилей компаниям в России по итогам 2024 года выросли на 17% по сравнению с 2023 годом - до 276,4 тысячи машин, сообщила... | 12.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей компаниям в России по итогам 2024 года выросли на 17% по сравнению с 2023 годом - до 276,4 тысячи машин, сообщила пресс-служба аналитического агентства "Автостат". "По итогам 2024 года на юридических лиц в России было оформлено 276,4 тысячи новых легковых машин ... авторынок в целом вырос на 48%, в то время как продажи легковых машин юрлицам – только на 17%", - говорится в сообщении. Таким образом, юридическим лицам было продано 17,6% от всего объема новых легковых автомобилей, тогда как в 2023 году этот показатель был равен 22,3%, добавили в агентстве. "Самым популярным брендом у юридических лиц остается Lada – в 2024 году корпоративным клиентам было передано 67,5 тысячи таких легковых автомобилей. На втором месте в марочном рейтинге находится Haval (30,6 тысячи штук), на третьем – Geely (25,8 тысячи штук)", - указывается в сообщении. Лидером среди моделей осталась Lada Granta, показатель продаж которой составил 29,5 тысячи экземпляров, далее идут Haval Jolion (17 тысяч машин) и Lada Vesta (12 тысяч). Также отметку в 10 тысяч проданных машин преодолел внедорожник Lada Niva (10,6 тысячи). По данным агентства, в 2024 году продажи новых легковых машин в России выросли на 48,4% год к году и составили 1,57 миллиона автомобилей.
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бизнес, россия, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Авто
В России выросли продажи новых легковых авто юрлицам
"Автостат": продажи легковых авто юрлицам в России выросли на 17%, до 276 тысяч
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей компаниям в России по итогам 2024 года выросли на 17% по сравнению с 2023 годом - до 276,4 тысячи машин, сообщила пресс-служба аналитического агентства "Автостат".
"По итогам 2024 года на юридических лиц в России было оформлено 276,4 тысячи новых легковых машин ... авторынок в целом вырос на 48%, в то время как продажи легковых машин юрлицам – только на 17%", - говорится в сообщении.
Таким образом, юридическим лицам было продано 17,6% от всего объема новых легковых автомобилей, тогда как в 2023 году этот показатель был равен 22,3%, добавили в агентстве.
"Самым популярным брендом у юридических лиц остается Lada – в 2024 году корпоративным клиентам было передано 67,5 тысячи таких легковых автомобилей. На втором месте в марочном рейтинге находится Haval (30,6 тысячи штук), на третьем – Geely (25,8 тысячи штук)", - указывается в сообщении.
Лидером среди моделей осталась Lada Granta, показатель продаж которой составил 29,5 тысячи экземпляров, далее идут Haval Jolion (17 тысяч машин) и Lada Vesta (12 тысяч). Также отметку в 10 тысяч проданных машин преодолел внедорожник Lada Niva (10,6 тысячи).
По данным агентства, в 2024 году продажи новых легковых машин в России выросли на 48,4% год к году и составили 1,57 миллиона автомобилей.
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