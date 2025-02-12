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В России выросли продажи новых легковых авто юрлицам

В России выросли продажи новых легковых авто юрлицам - 12.02.2025, ПРАЙМ

В России выросли продажи новых легковых авто юрлицам

Продажи новых легковых автомобилей компаниям в России по итогам 2024 года выросли на 17% по сравнению с 2023 годом - до 276,4 тысячи машин, сообщила... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T13:39+0300

2025-02-12T13:39+0300

2025-02-12T13:39+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей компаниям в России по итогам 2024 года выросли на 17% по сравнению с 2023 годом - до 276,4 тысячи машин, сообщила пресс-служба аналитического агентства "Автостат". "По итогам 2024 года на юридических лиц в России было оформлено 276,4 тысячи новых легковых машин ... авторынок в целом вырос на 48%, в то время как продажи легковых машин юрлицам – только на 17%", - говорится в сообщении. Таким образом, юридическим лицам было продано 17,6% от всего объема новых легковых автомобилей, тогда как в 2023 году этот показатель был равен 22,3%, добавили в агентстве. "Самым популярным брендом у юридических лиц остается Lada – в 2024 году корпоративным клиентам было передано 67,5 тысячи таких легковых автомобилей. На втором месте в марочном рейтинге находится Haval (30,6 тысячи штук), на третьем – Geely (25,8 тысячи штук)", - указывается в сообщении. Лидером среди моделей осталась Lada Granta, показатель продаж которой составил 29,5 тысячи экземпляров, далее идут Haval Jolion (17 тысяч машин) и Lada Vesta (12 тысяч). Также отметку в 10 тысяч проданных машин преодолел внедорожник Lada Niva (10,6 тысячи). По данным агентства, в 2024 году продажи новых легковых машин в России выросли на 48,4% год к году и составили 1,57 миллиона автомобилей.

https://1prime.ru/20250210/avto-854820646.html

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бизнес, россия, авто