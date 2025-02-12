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Рынок подержанных мотоциклов в России вырос до рекордных значений - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Рынок подержанных мотоциклов в России вырос до рекордных значений
Рынок подержанных мотоциклов в России вырос до рекордных значений - 12.02.2025, ПРАЙМ
Рынок подержанных мотоциклов в России вырос до рекордных значений
Продажи мотоциклов с пробегом в России в 2024 году выросли на 10% и достигли рекордного показателя в 113,6 тысячи единиц, сообщила пресс-служба аналитического... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T15:59+0300
2025-02-12T16:00+0300
экономика
россия
мотоциклы
рынок
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Продажи мотоциклов с пробегом в России в 2024 году выросли на 10% и достигли рекордного показателя в 113,6 тысячи единиц, сообщила пресс-служба аналитического агентства "Автостат". "По данным агентства "Автостат", в минувшем году в России было куплено 113,6 тысячи мотоциклов с пробегом, что является рекордным показателем. По сравнению с 2023 годом вторичный рынок мототехники вырос на 10%, и он уже второй год подряд преодолевает отметку в 100 тысяч единиц", - говорится в сообщении. На четыре японские марки пришлось 54% всех купленных б/у мотоциклов. Лидером стала Honda (24,1тысячи штук), следом идут Yamaha (17,3 тысячи штук), а также Suzuki и Kawasaki (10,6 и 9,9 тысячи штук соответственно). Пятерку замыкает немецкий BMW (9 тысяч штук). "В модельном рейтинге лидирует Honda CBR c результатом в 5 тысяч купленных экземпляров. На втором месте – Honda CB (4,3 тысячи штук). В ТОП-5 также попали Yamaha XVS (2,4 тысячи штук), Suzuki GSX (2,3 тысячи штук) и Yamaha YZF (2,1 тысячи штук)", - уточнили в "Автостате".
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россия, мотоциклы, рынок
Экономика, РОССИЯ, Мотоциклы, Рынок
15:59 12.02.2025 (обновлено: 16:00 12.02.2025)
 
Рынок подержанных мотоциклов в России вырос до рекордных значений

"Автостат": рынок подержанных мотоциклов в России вырос на 10%, установив рекорд

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМотоциклисты на Воробьевых горах в Москве перед началом мотопробега по случаю гибели своего товарища в ДТП
Мотоциклисты на Воробьевых горах в Москве перед началом мотопробега по случаю гибели своего товарища в ДТП - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Продажи мотоциклов с пробегом в России в 2024 году выросли на 10% и достигли рекордного показателя в 113,6 тысячи единиц, сообщила пресс-служба аналитического агентства "Автостат".
"По данным агентства "Автостат", в минувшем году в России было куплено 113,6 тысячи мотоциклов с пробегом, что является рекордным показателем. По сравнению с 2023 годом вторичный рынок мототехники вырос на 10%, и он уже второй год подряд преодолевает отметку в 100 тысяч единиц", - говорится в сообщении.
На четыре японские марки пришлось 54% всех купленных б/у мотоциклов. Лидером стала Honda (24,1тысячи штук), следом идут Yamaha (17,3 тысячи штук), а также Suzuki и Kawasaki (10,6 и 9,9 тысячи штук соответственно). Пятерку замыкает немецкий BMW (9 тысяч штук).
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"В модельном рейтинге лидирует Honda CBR c результатом в 5 тысяч купленных экземпляров. На втором месте – Honda CB (4,3 тысячи штук). В ТОП-5 также попали Yamaha XVS (2,4 тысячи штук), Suzuki GSX (2,3 тысячи штук) и Yamaha YZF (2,1 тысячи штук)", - уточнили в "Автостате".
 
ЭкономикаРОССИЯМотоциклыРынок
 
 
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