https://1prime.ru/20250212/mototsikly-854879323.html
Рынок подержанных мотоциклов в России вырос до рекордных значений
Рынок подержанных мотоциклов в России вырос до рекордных значений - 12.02.2025, ПРАЙМ
Рынок подержанных мотоциклов в России вырос до рекордных значений
Продажи мотоциклов с пробегом в России в 2024 году выросли на 10% и достигли рекордного показателя в 113,6 тысячи единиц, сообщила пресс-служба аналитического... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T15:59+0300
2025-02-12T15:59+0300
2025-02-12T16:00+0300
экономика
россия
мотоциклы
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/82736/90/827369049_0:119:3223:1931_1920x0_80_0_0_d0017129d7010917fbba090f68867512.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Продажи мотоциклов с пробегом в России в 2024 году выросли на 10% и достигли рекордного показателя в 113,6 тысячи единиц, сообщила пресс-служба аналитического агентства "Автостат". "По данным агентства "Автостат", в минувшем году в России было куплено 113,6 тысячи мотоциклов с пробегом, что является рекордным показателем. По сравнению с 2023 годом вторичный рынок мототехники вырос на 10%, и он уже второй год подряд преодолевает отметку в 100 тысяч единиц", - говорится в сообщении. На четыре японские марки пришлось 54% всех купленных б/у мотоциклов. Лидером стала Honda (24,1тысячи штук), следом идут Yamaha (17,3 тысячи штук), а также Suzuki и Kawasaki (10,6 и 9,9 тысячи штук соответственно). Пятерку замыкает немецкий BMW (9 тысяч штук). "В модельном рейтинге лидирует Honda CBR c результатом в 5 тысяч купленных экземпляров. На втором месте – Honda CB (4,3 тысячи штук). В ТОП-5 также попали Yamaha XVS (2,4 тысячи штук), Suzuki GSX (2,3 тысячи штук) и Yamaha YZF (2,1 тысячи штук)", - уточнили в "Автостате".
https://1prime.ru/20250113/avto-854150012.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82736/90/827369049_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_79fe2b7e93cf95b3045aa0546cdf7623.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мотоциклы, рынок
Экономика, РОССИЯ, Мотоциклы, Рынок
Рынок подержанных мотоциклов в России вырос до рекордных значений
"Автостат": рынок подержанных мотоциклов в России вырос на 10%, установив рекорд
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Продажи мотоциклов с пробегом в России в 2024 году выросли на 10% и достигли рекордного показателя в 113,6 тысячи единиц, сообщила пресс-служба аналитического агентства "Автостат".
"По данным агентства "Автостат", в минувшем году в России было куплено 113,6 тысячи мотоциклов с пробегом, что является рекордным показателем. По сравнению с 2023 годом вторичный рынок мототехники вырос на 10%, и он уже второй год подряд преодолевает отметку в 100 тысяч единиц", - говорится в сообщении.
На четыре японские марки пришлось 54% всех купленных б/у мотоциклов. Лидером стала Honda (24,1тысячи штук), следом идут Yamaha (17,3 тысячи штук), а также Suzuki и Kawasaki (10,6 и 9,9 тысячи штук соответственно). Пятерку замыкает немецкий BMW (9 тысяч штук).
Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году
"В модельном рейтинге лидирует Honda CBR c результатом в 5 тысяч купленных экземпляров. На втором месте – Honda CB (4,3 тысячи штук). В ТОП-5 также попали Yamaha XVS (2,4 тысячи штук), Suzuki GSX (2,3 тысячи штук) и Yamaha YZF (2,1 тысячи штук)", - уточнили в "Автостате".