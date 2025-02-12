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МИД Швейцарии впервые подтвердил гибель наемника на Украине - 12.02.2025, ПРАЙМ
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МИД Швейцарии впервые подтвердил гибель наемника на Украине
МИД Швейцарии впервые подтвердил гибель наемника на Украине - 12.02.2025, ПРАЙМ
МИД Швейцарии впервые подтвердил гибель наемника на Украине
Министерство иностранных дел Швейцарии впервые подтвердило гибель гражданина Швейцарии, который участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T12:34+0300
2025-02-12T12:34+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Швейцарии впервые подтвердило гибель гражданина Швейцарии, который участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, сообщила телерадиокомпания SRF. "Украинская армия в начале года проинформировал посольство Швейцарии в Киеве, что, по всей видимости, гражданин Швейцарии погиб во время боевых действий", - сообщили SRF в министерстве. МИД находится в контакте с родственниками погибшего. Обстоятельства его смерти, сведения о подразделении и районе расквартирования неизвестны. В швейцарской военной юстиции в ответ на запрос SRF сообщили, что ничего не знают о случившемся. В настоящий момент неизвестно, сколько граждан Швейцарии участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. В Швейцарии запрещено становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет. Ранее официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер заявил РИА Новости, что швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах.
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швейцария, украина, общество
Спецоперация на Украине, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, Общество
12:34 12.02.2025
 
МИД Швейцарии впервые подтвердил гибель наемника на Украине

SRF: МИД Швейцарии впервые подтвердил гибель наемника на Украине

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Швейцарии впервые подтвердило гибель гражданина Швейцарии, который участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, сообщила телерадиокомпания SRF.
"Украинская армия в начале года проинформировал посольство Швейцарии в Киеве, что, по всей видимости, гражданин Швейцарии погиб во время боевых действий", - сообщили SRF в министерстве.
МИД находится в контакте с родственниками погибшего. Обстоятельства его смерти, сведения о подразделении и районе расквартирования неизвестны. В швейцарской военной юстиции в ответ на запрос SRF сообщили, что ничего не знают о случившемся.
В настоящий момент неизвестно, сколько граждан Швейцарии участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. В Швейцарии запрещено становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.
Ранее официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер заявил РИА Новости, что швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах.
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Спецоперация на УкраинеШВЕЙЦАРИЯУКРАИНАОбщество
 
 
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