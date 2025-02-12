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Адвокат объяснила, как меняется порядок вступления в наследство с февраля - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Адвокат объяснила, как меняется порядок вступления в наследство с февраля
Адвокат объяснила, как меняется порядок вступления в наследство с февраля - 12.02.2025, ПРАЙМ
Адвокат объяснила, как меняется порядок вступления в наследство с февраля
В феврале вступил в силу новый порядок оформления наследства. Он направлен на упрощение и повышение прозрачности этого процесса. В чем суть изменений,... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T03:03+0300
2025-02-12T03:03+0300
нотариусы
наследство
общество
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. В феврале вступил в силу новый порядок оформления наследства. Он направлен на упрощение и повышение прозрачности этого процесса. В чем суть изменений, рассказала агентству "Прайм" адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Татьяна Овцынова.Одно из главных преимуществ — автоматический запрос данных. Если ранее наследники должны были предоставлять нотариусу документы, подтверждающие смерть наследодателя и родство с ним, то теперь нотариусы сами запрашивают эти сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). А это снижает нагрузку на наследников и ускоряет процесс оформления наследства.Исключение предусмотрено для иностранных документов: так, если документы о смерти наследодателя выданы компетентными органами иностранного государства, наследникам по-прежнему необходимо предоставлять их нотариусу самостоятельно.За счет упрощения процедуры наследникам больше не нужно собирать и предоставлять ряд документов, что экономит время и силы."При этом прямой обмен информацией между нотариусами и органами ЗАГС уменьшает вероятность использования поддельных документов при оформлении наследства и снижает риск мошенничества. А автоматическая проверка родственных связей способствует уменьшению числа конфликтов и судебных разбирательств между потенциальными наследниками, снижая нагрузку на суды", - разъясняет Овцынова.В связи с вступлением в силу новых правил юрист рекомендует своевременно обращаться к нотариусу для открытия наследственного дела. Хотя часть информации нотариус получает самостоятельно, все же полезно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также подтверждающие права на наследуемое имущество, заключила адвокат.
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нотариусы, наследство, общество
нотариусы, наследство, Общество
03:03 12.02.2025
 
Адвокат объяснила, как меняется порядок вступления в наследство с февраля

Адвокат Овцынова: вступить в наследство с февраля станет проще

© flickr.com / upyernoz!Нотариальная контора
!Нотариальная контора - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© flickr.com / upyernoz
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. В феврале вступил в силу новый порядок оформления наследства. Он направлен на упрощение и повышение прозрачности этого процесса. В чем суть изменений, рассказала агентству "Прайм" адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Татьяна Овцынова.
Одно из главных преимуществ — автоматический запрос данных. Если ранее наследники должны были предоставлять нотариусу документы, подтверждающие смерть наследодателя и родство с ним, то теперь нотариусы сами запрашивают эти сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). А это снижает нагрузку на наследников и ускоряет процесс оформления наследства.
Исключение предусмотрено для иностранных документов: так, если документы о смерти наследодателя выданы компетентными органами иностранного государства, наследникам по-прежнему необходимо предоставлять их нотариусу самостоятельно.
За счет упрощения процедуры наследникам больше не нужно собирать и предоставлять ряд документов, что экономит время и силы.
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"При этом прямой обмен информацией между нотариусами и органами ЗАГС уменьшает вероятность использования поддельных документов при оформлении наследства и снижает риск мошенничества. А автоматическая проверка родственных связей способствует уменьшению числа конфликтов и судебных разбирательств между потенциальными наследниками, снижая нагрузку на суды", - разъясняет Овцынова.
В связи с вступлением в силу новых правил юрист рекомендует своевременно обращаться к нотариусу для открытия наследственного дела. Хотя часть информации нотариус получает самостоятельно, все же полезно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также подтверждающие права на наследуемое имущество, заключила адвокат.
 
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