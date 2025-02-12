https://1prime.ru/20250212/nasledstvo-854847237.html

Адвокат объяснила, как меняется порядок вступления в наследство с февраля

Адвокат объяснила, как меняется порядок вступления в наследство с февраля - 12.02.2025, ПРАЙМ

Адвокат объяснила, как меняется порядок вступления в наследство с февраля

В феврале вступил в силу новый порядок оформления наследства. Он направлен на упрощение и повышение прозрачности этого процесса. В чем суть изменений,... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T03:03+0300

2025-02-12T03:03+0300

2025-02-12T03:03+0300

нотариусы

наследство

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/76170/62/761706274_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_c88753cf778615b0d7974daa374dd9dd.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. В феврале вступил в силу новый порядок оформления наследства. Он направлен на упрощение и повышение прозрачности этого процесса. В чем суть изменений, рассказала агентству "Прайм" адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Татьяна Овцынова.Одно из главных преимуществ — автоматический запрос данных. Если ранее наследники должны были предоставлять нотариусу документы, подтверждающие смерть наследодателя и родство с ним, то теперь нотариусы сами запрашивают эти сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). А это снижает нагрузку на наследников и ускоряет процесс оформления наследства.Исключение предусмотрено для иностранных документов: так, если документы о смерти наследодателя выданы компетентными органами иностранного государства, наследникам по-прежнему необходимо предоставлять их нотариусу самостоятельно.За счет упрощения процедуры наследникам больше не нужно собирать и предоставлять ряд документов, что экономит время и силы."При этом прямой обмен информацией между нотариусами и органами ЗАГС уменьшает вероятность использования поддельных документов при оформлении наследства и снижает риск мошенничества. А автоматическая проверка родственных связей способствует уменьшению числа конфликтов и судебных разбирательств между потенциальными наследниками, снижая нагрузку на суды", - разъясняет Овцынова.В связи с вступлением в силу новых правил юрист рекомендует своевременно обращаться к нотариусу для открытия наследственного дела. Хотя часть информации нотариус получает самостоятельно, все же полезно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также подтверждающие права на наследуемое имущество, заключила адвокат.

https://1prime.ru/20241112/dolgi-852765149.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нотариусы, наследство, общество