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Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть ускорили снижение - 12.02.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили снижение

Мировые цены на нефть в среду днем ускорили темпы снижения до более чем 1% в ожидании выхода официальных данных о росте её запасов в США, свидетельствуют данные | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T14:04+0300

2025-02-12T14:04+0300

2025-02-12T14:04+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили темпы снижения до более чем 1% в ожидании выхода официальных данных о росте её запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.59 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,25%, до 76,04 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,4%, до 72,29 доллара. Утром нефть дешевела примерно на 0,3%. Позднее в среду будет опубликована статистика минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 7 февраля коммерческие запасы этого сырья в стране выросли на 2,8 миллиона баррелей после увеличения на 8,7 миллиона неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли сразу на 9 миллионов баррелей. Инвесторы также ожидают публикации статистики инфляции в США позднее в среду.

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нефть, рынки, сша