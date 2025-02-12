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ОПЕК по-прежнему ожидает роста спроса на нефть в мир - 12.02.2025, ПРАЙМ
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ОПЕК по-прежнему ожидает роста спроса на нефть в мир
ОПЕК по-прежнему ожидает роста спроса на нефть в мир - 12.02.2025, ПРАЙМ
ОПЕК по-прежнему ожидает роста спроса на нефть в мир
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года и по-прежнему ожидает его увеличения на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 105,2... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T16:20+0300
2025-02-12T16:20+0300
энергетика
опек
нефть
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года и по-прежнему ожидает его увеличения на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 105,2 миллиона, говорится в февральском докладе организации. "Прогнозируется, что мировой спрос на нефть в 2025 году вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки, оценка прошлого месяца почти не изменилась", - сообщается в докладе. Как следует из приложенных таблиц, организация ожидает, что мировой спрос на нефть в 2025 году составит 105,2 миллиона баррелей в сутки (103,75 миллиона баррелей в сутки в 2024 году). ОПЕК не изменила и оценку на 2026 год. Ожидается, что спрос вырастет ещё на 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом и составит 106,6 миллиона баррелей в день.
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опек, нефть
Энергетика, ОПЕК, Нефть
16:20 12.02.2025
 
ОПЕК по-прежнему ожидает роста спроса на нефть в мир

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,4 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года и по-прежнему ожидает его увеличения на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 105,2 миллиона, говорится в февральском докладе организации.
"Прогнозируется, что мировой спрос на нефть в 2025 году вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки, оценка прошлого месяца почти не изменилась", - сообщается в докладе.
Как следует из приложенных таблиц, организация ожидает, что мировой спрос на нефть в 2025 году составит 105,2 миллиона баррелей в сутки (103,75 миллиона баррелей в сутки в 2024 году).
ОПЕК не изменила и оценку на 2026 год. Ожидается, что спрос вырастет ещё на 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом и составит 106,6 миллиона баррелей в день.
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