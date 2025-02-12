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ОПЕК отметила сокращение добычи нефти в России - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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ОПЕК отметила сокращение добычи нефти в России
ОПЕК отметила сокращение добычи нефти в России - 12.02.2025, ПРАЙМ
ОПЕК отметила сокращение добычи нефти в России
Добыча нефти в России в январе снизилась по сравнению с декабрем 2024 года в среднем на 27 тысяч баррелей в сутки и составила 8,977 миллиона баррелей в сутки,... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T16:21+0300
2025-02-12T16:21+0300
энергетика
нефть
опек
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в январе снизилась по сравнению с декабрем 2024 года в среднем на 27 тысяч баррелей в сутки и составила 8,977 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. Согласно приложенным таблицам, в декабре РФ добывала 9,004 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в январе снижение составило 27 тысяч баррелей в сутки. При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На первые три месяца 2025 года суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляет в 2024 году 9,949 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
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нефть, опек
Энергетика, Нефть, ОПЕК
16:21 12.02.2025
 
ОПЕК отметила сокращение добычи нефти в России

ОПЕК: добыча нефти в России в январе снизилась к декабрю до 8,98 миллиона б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в январе снизилась по сравнению с декабрем 2024 года в среднем на 27 тысяч баррелей в сутки и составила 8,977 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.
Согласно приложенным таблицам, в декабре РФ добывала 9,004 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в январе снижение составило 27 тысяч баррелей в сутки.
При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На первые три месяца 2025 года суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляет в 2024 году 9,949 миллиона баррелей в сутки.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
ОПЕК по-прежнему ожидает роста спроса на нефть в мир
16:20
 
ЭнергетикаНефтьОПЕК
 
 
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