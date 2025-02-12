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ОПЕК снизила прогноз добычи нефти в США

ОПЕК снизила прогноз добычи нефти в США - 12.02.2025, ПРАЙМ

ОПЕК снизила прогноз добычи нефти в США

ОПЕК снизила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 50 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает роста на 240 тысяч баррелей в сутки – до 13,47... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T16:22+0300

2025-02-12T16:22+0300

2025-02-12T16:22+0300

энергетика

сша

опек

нефть

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 50 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает роста на 240 тысяч баррелей в сутки – до 13,47 миллиона баррелей в сутки, следует из февральского доклада организации. В прошлом месяце организация прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в текущем году на уровне в среднем 13,52 миллиона баррелей в сутки. Согласно таблице к докладу, показатель в 2024 году составил в среднем 13,23 миллиона баррелей в сутки - на 290 тысяч баррелей в сутки больше, чем годом ранее. При этом в 2026 году, по прогнозу ОПЕК, добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении вырастет на 170 тысяч баррелей в сутки – до среднего показателя в 13,64 миллиона баррелей в сутки.

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сша, опек, нефть